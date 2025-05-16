https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html

Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов

Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.05.2025

Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что РФ будет и далее передавать белорусским коллегам опыт современных... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:53:00+03:00

2025-05-16T12:53:00+03:00

2025-05-16T13:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

белоруссия

украина

андрей белоусов

александр лукашенко

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017314918_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_3a2408be0d44e902e5a9138a4feb491b.jpg

МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что РФ будет и далее передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО на Украине. "Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", - приводит слова Белоусова агентство Белта в пятницу. По информации агентства, во время встречи в Минске с главой белорусского государства Белоусов назвал несколько ключевых направлений, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства. Одно из них - обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях России. По словам министра, сейчас одномоментно в профильных российских вузах обучаются более 300 человек из Белоруссии. Он добавил, что еще одно направление - это повышение слаживания войск и работы штабов. Как пояснил Белоусов, ключевым событием в этом направлении сотрудничества является совместное учение "Запад-2025", которое запланировано на начало осени этого года и пройдет одновременно на полигонах в России и Белоруссии.

https://ria.ru/20250516/belousov-2017320417.html

россия

белоруссия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, украина, андрей белоусов, александр лукашенко, в мире