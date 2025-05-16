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Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:53 16.05.2025 (обновлено: 13:25 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rossiya-2017330179.html
Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов
Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов - РИА Новости, 16.05.2025
Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что РФ будет и далее передавать белорусским коллегам опыт современных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:53:00+03:00
2025-05-16T13:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белоруссия
украина
андрей белоусов
александр лукашенко
в мире
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что РФ будет и далее передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО на Украине. "Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", - приводит слова Белоусова агентство Белта в пятницу. По информации агентства, во время встречи в Минске с главой белорусского государства Белоусов назвал несколько ключевых направлений, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства. Одно из них - обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях России. По словам министра, сейчас одномоментно в профильных российских вузах обучаются более 300 человек из Белоруссии. Он добавил, что еще одно направление - это повышение слаживания войск и работы штабов. Как пояснил Белоусов, ключевым событием в этом направлении сотрудничества является совместное учение "Запад-2025", которое запланировано на начало осени этого года и пройдет одновременно на полигонах в России и Белоруссии.
https://ria.ru/20250516/belousov-2017320417.html
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россия, белоруссия, украина, андрей белоусов, александр лукашенко, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белоруссия, Украина, Андрей Белоусов, Александр Лукашенко, В мире
Россия будет передавать Белоруссии опыт, полученный на СВО, заявил Белоусов

Белоусов: Россия будет передавать Белоруссии опыт ведения боевых действий

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил президенту Белоруссии Александру Лукашенко, что РФ будет и далее передавать белорусским коллегам опыт современных форм ведения боевых действий с учетом опыта СВО на Украине.
"Мы активно передаем опыт и планируем дальше передавать опыт самых современных форм ведения боевых действий с учетом опыта специальной военной операции, в том числе с использованием беспилотных систем, что сейчас становится особо актуальным", - приводит слова Белоусова агентство Белта в пятницу.
По информации агентства, во время встречи в Минске с главой белорусского государства Белоусов назвал несколько ключевых направлений, по которым страны совместно работают для укрепления оборонного пространства.
Одно из них - обучение военнослужащих Белоруссии в высших учебных заведениях России. По словам министра, сейчас одномоментно в профильных российских вузах обучаются более 300 человек из Белоруссии.
Он добавил, что еще одно направление - это повышение слаживания войск и работы штабов. Как пояснил Белоусов, ключевым событием в этом направлении сотрудничества является совместное учение "Запад-2025", которое запланировано на начало осени этого года и пройдет одновременно на полигонах в России и Белоруссии.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Белоусов рассказал, что именно он планирует обсудить с белорусским коллегой
16 мая, 12:41
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелоруссияУкраинаАндрей БелоусовАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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