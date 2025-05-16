Рейтинг@Mail.ru
В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:59 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rossija-2017475790.html
В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19
В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2025
В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации по COVID-19 на фоне роста заболеваемости в странах ЮВА, в РФ регистрируются минимальные показатели... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:59:00+03:00
2025-05-16T18:59:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
юго-восточная азия
китай
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_284f94d1ec18a844698fe17dc95b3081.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации по COVID-19 на фоне роста заболеваемости в странах ЮВА, в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. Текущие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью. "В Российской Федерации Роспотребнадзором в постоянном режиме продолжается оперативный мониторинг и оценка динамики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Последние два месяца регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии. По итогам 19-й недели 2025 года в РФ зарегистрировано 1 345 случаев заболевания", - рассказали в ведомстве. Там также отметили, что в России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной волны COVID-19. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет. "Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. Специалисты ведомства взаимодействуют с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией", - пояснили в Роспотребнадзоре. В Российской Федерации по-прежнему подавляющая часть циркулирующих геновариантов относится к JN.1, доминирующим субтипом которого является LF.7. JN.1 также остается доминирующим во всем мире, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20250405/likhoradka-2009545716.html
https://ria.ru/20250513/nauka-2016536192.html
россия
юго-восточная азия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768858786_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f0ab5b09506746a9a2a70ebd42097771.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, россия, юго-восточная азия, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Юго-Восточная Азия, Китай, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор: в РФ регистрируется минимальное количество больных COVID-19

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации по COVID-19 на фоне роста заболеваемости в странах ЮВА, в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. Текущие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью.
Сотрудник Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Роспотребнадзор заявил, что в России нет случаев лихорадки чикунгунья
5 апреля, 17:15
"В Российской Федерации Роспотребнадзором в постоянном режиме продолжается оперативный мониторинг и оценка динамики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Последние два месяца регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии. По итогам 19-й недели 2025 года в РФ зарегистрировано 1 345 случаев заболевания", - рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что в России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной волны COVID-19. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет.
"Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. Специалисты ведомства взаимодействуют с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В Российской Федерации по-прежнему подавляющая часть циркулирующих геновариантов относится к JN.1, доминирующим субтипом которого является LF.7. JN.1 также остается доминирующим во всем мире, отметили в ведомстве.
Врач-генетик рассматривает макет ДНК-спирали - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В России создали новый способ прогноза болезней
13 мая, 09:00
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияЮго-Восточная АзияКитайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала