В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19
Роспотребнадзор: в РФ регистрируется минимальное количество больных COVID-19
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации по COVID-19 на фоне роста заболеваемости в странах ЮВА, в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. Текущие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью.
"В Российской Федерации Роспотребнадзором в постоянном режиме продолжается оперативный мониторинг и оценка динамики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Последние два месяца регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии. По итогам 19-й недели 2025 года в РФ зарегистрировано 1 345 случаев заболевания", - рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что в России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной волны COVID-19. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет.
"Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. Специалисты ведомства взаимодействуют с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией", - пояснили в Роспотребнадзоре.
В Российской Федерации по-прежнему подавляющая часть циркулирующих геновариантов относится к JN.1, доминирующим субтипом которого является LF.7. JN.1 также остается доминирующим во всем мире, отметили в ведомстве.
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