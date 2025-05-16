https://ria.ru/20250516/rossija-2017475790.html

В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19

В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 16.05.2025

В России регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19

Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации по COVID-19 на фоне роста заболеваемости в странах ЮВА, в РФ регистрируются минимальные показатели... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:59:00+03:00

2025-05-16T18:59:00+03:00

2025-05-16T18:59:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

юго-восточная азия

китай

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор продолжает мониторинг эпидситуации по COVID-19 на фоне роста заболеваемости в странах ЮВА, в РФ регистрируются минимальные показатели заболеваемости, сообщили журналистам в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что в последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, который может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. Текущие варианты коронавируса не вызывают тяжелого течения заболевания и не обладают высокой контагиозностью. "В Российской Федерации Роспотребнадзором в постоянном режиме продолжается оперативный мониторинг и оценка динамики эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции. Последние два месяца регистрируются минимальные показатели заболеваемости COVID-19 за весь период пандемии. По итогам 19-й недели 2025 года в РФ зарегистрировано 1 345 случаев заболевания", - рассказали в ведомстве. Там также отметили, что в России в настоящее время отсутствуют какие-либо предпосылки для очередной волны COVID-19. Сведений о появлении нового геноварианта или субварианта SARS-CoV-2 в мире, в том числе в странах с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, на сегодняшний день нет. "Особое внимание уделяется геномному эпидемиологическому надзору и мониторингу за циркуляцией вариантов SARS-CoV-2. Специалисты ведомства взаимодействуют с зарубежными коллегами, идет постоянный обмен информацией", - пояснили в Роспотребнадзоре. В Российской Федерации по-прежнему подавляющая часть циркулирующих геновариантов относится к JN.1, доминирующим субтипом которого является LF.7. JN.1 также остается доминирующим во всем мире, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20250405/likhoradka-2009545716.html

https://ria.ru/20250513/nauka-2016536192.html

россия

юго-восточная азия

китай

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общество, здоровье - общество, россия, юго-восточная азия, китай, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)