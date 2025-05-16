https://ria.ru/20250516/rossija-2017441656.html

Россия и Афганистан наладят работу по развитию мультимодального сообщения

Россия и Афганистан наладят работу по развитию мультимодального сообщения - РИА Новости, 16.05.2025

Россия и Афганистан наладят работу по развитию мультимодального сообщения

Россия и Афганистан наладят работу по развитию двустороннего мультимодального сообщения, соответствующий меморандум о взаимопонимании между Минтрансом РФ и... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:14:00+03:00

2025-05-16T17:14:00+03:00

2025-05-16T17:14:00+03:00

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия и Афганистан наладят работу по развитию двустороннего мультимодального сообщения, соответствующий меморандум о взаимопонимании между Минтрансом РФ и Министерством транспорта и гражданской авиации Исламского Эмирата Афганистан было подписано в рамках Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщили в российском министерстве. "Стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Российской Федерации и Министерством транспорта и гражданской авиации Исламского Эмирата Афганистан в области транспорта и транзита. Документ позволит наладить работу по развитию двустороннего мультимодального сообщения и создаст предпосылки для всестороннего налаживания перевозок широкой номенклатуры грузов", - говорится в сообщении Минтранса РФ. Кроме того, замглавы Минтранса РФ Дмитрий Зверев принял участие во встрече вице-премьера РФ Алексея Оверчука с представителями Афганистана. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250513/kazanforum-2016710696.html

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россия, афганистан, казань, дмитрий зверев, алексей оверчук, в мире