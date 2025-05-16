https://ria.ru/20250516/rossija-2017384091.html

Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов

Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов - РИА Новости, 16.05.2025

Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов

Россия готова рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов на фоне роста пассажиропотока между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:58:00+03:00

2025-05-16T14:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия готова рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов на фоне роста пассажиропотока между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам переговоров России и ОАЭ в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин провел переговоры с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Темой переговоров были вопросы в сфере транспорта, в том числе в авиационной отрасли. "Потешкин отметил стабильный рост объемов авиаперевозок между нашими странами, а также готовность российской стороны рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов. Также рассматривается возможность подписания меморандума о взаимопонимании в области транспорта. Рассмотрен ряд других вопросов, касающихся сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В частности, прорабатывается возможность подписания соглашения между правительствами стран об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов", - сообщил Минтранс. Особое внимание на переговорах было уделено инвестиционным проектам, которые стороны заинтересованы детально обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума в июне текущего года. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250430/samolet-2014312239.html

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