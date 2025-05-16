Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов
Минтранс: Россия готова рассмотреть заявки ОАЭ на выполнение полетов
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия готова рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов на фоне роста пассажиропотока между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам переговоров России и ОАЭ в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин провел переговоры с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Темой переговоров были вопросы в сфере транспорта, в том числе в авиационной отрасли.
"Потешкин отметил стабильный рост объемов авиаперевозок между нашими странами, а также готовность российской стороны рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов. Также рассматривается возможность подписания меморандума о взаимопонимании в области транспорта. Рассмотрен ряд других вопросов, касающихся сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В частности, прорабатывается возможность подписания соглашения между правительствами стран об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов", - сообщил Минтранс.
Особое внимание на переговорах было уделено инвестиционным проектам, которые стороны заинтересованы детально обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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