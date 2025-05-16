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Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов - РИА Новости, 16.05.2025
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14:58 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rossija-2017384091.html
Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов
Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов - РИА Новости, 16.05.2025
Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов
Россия готова рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов на фоне роста пассажиропотока между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:58:00+03:00
2025-05-16T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия готова рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов на фоне роста пассажиропотока между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам переговоров России и ОАЭ в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин провел переговоры с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Темой переговоров были вопросы в сфере транспорта, в том числе в авиационной отрасли. "Потешкин отметил стабильный рост объемов авиаперевозок между нашими странами, а также готовность российской стороны рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов. Также рассматривается возможность подписания меморандума о взаимопонимании в области транспорта. Рассмотрен ряд других вопросов, касающихся сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В частности, прорабатывается возможность подписания соглашения между правительствами стран об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов", - сообщил Минтранс. Особое внимание на переговорах было уделено инвестиционным проектам, которые стороны заинтересованы детально обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума в июне текущего года. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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353
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россия, оаэ, казань, в мире
Россия, ОАЭ, Казань, В мире
Россия готова рассматривать заявки ОАЭ на выполнение полетов

Минтранс: Россия готова рассмотреть заявки ОАЭ на выполнение полетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия готова рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов на фоне роста пассажиропотока между странами, сообщил Минтранс РФ по итогам переговоров России и ОАЭ в рамках форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин провел переговоры с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов. Темой переговоров были вопросы в сфере транспорта, в том числе в авиационной отрасли.
"Потешкин отметил стабильный рост объемов авиаперевозок между нашими странами, а также готовность российской стороны рассматривать заявки авиакомпаний ОАЭ на выполнение полетов. Также рассматривается возможность подписания меморандума о взаимопонимании в области транспорта. Рассмотрен ряд других вопросов, касающихся сотрудничества в сфере воздушного транспорта. В частности, прорабатывается возможность подписания соглашения между правительствами стран об упрощенных правилах въезда, пребывания и выезда для членов экипажей воздушных судов", - сообщил Минтранс.
Особое внимание на переговорах было уделено инвестиционным проектам, которые стороны заинтересованы детально обсудить на площадке Петербургского международного экономического форума в июне текущего года.
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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