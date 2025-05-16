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В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:09 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rossija-2017368693.html
В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине
В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине
Москва высоко оценивает стремление администрации президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в пятницу посол МИД России РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:09:00+03:00
2025-05-16T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
родион мирошник
джо байден
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Москва высоко оценивает стремление администрации президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сегодня есть изменившиеся подходы со стороны Соединенных Штатов, которые, скажем так, за последние несколько месяцев кардинально с приходом Трампа поменяли свои подходы и начали декларировать стремление к мирному урегулированию. То есть мы, естественно, высоко оцениваем это стремление, но дальше уже нужны детали, нужны прагматичные подходы, нужна кропотливая, серьезная работа. И вот к этой работе мы готовы", - сказал посол на брифинге в Бишкеке. При этом, отвечая на вопрос РИА Новости о роли США в переговорном процессе в Стамбуле и о заявлении Трампа о том, что без него "ничего не получится", Мирошник высказал мнение, что на данном этапе вмешательство Вашингтона совсем не обязательно. "Именно эти переговоры элементарно могут проходить без участия Трампа. И участие Трампа, естественно, не предполагалось. Потому что это инициатива России. Это рабочие переговоры, которые должны сформировать единую позицию, которые должны найти компромиссные варианты, описать, положить на бумагу и сделать проекты. По аналогии с мартом-апрелем 2022 года, когда в итоге появился некий документ, который был парафирован обеими сторонами. Поэтому вот эта группа, она призвана выполнить именно эту миссию", - заявил он. При этом посол подчеркнул, что нельзя недооценивать влияние США на киевский режим. Поэтому, по словам Мирошника, будет плюсом, если Вашингтон продолжит подталкивать Украину к поиску вариантов мирного урегулирования. "В этих переговорах должен быть найден компромисс между Россией и Украиной, и документ должен быть именно такой. А роль гарантов, роль инициаторов, роль посредников, медиаторов могут играть и Соединенные Штаты. Но, скажем так, предыдущая администрация очень много приложила усилий для того, чтобы этот конфликт разгорался, продолжался и финансировался. Поэтому, значит, если США будут играть в обратную сторону, стараясь максимально минимизировать последствия от тех преступных деяний, которые проводила администрация демократа Джо Байдена, то я думаю, это было бы конструктивно со стороны Соединенных Штатов", - подытожил дипломат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Далее ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/kiev-2017349979.html
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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, родион мирошник, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Родион Мирошник, Джо Байден
В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине

Посол Мирошник: Россия высоко оценивает стремление США к мирному урегулированию

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Москва высоко оценивает стремление администрации президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сегодня есть изменившиеся подходы со стороны Соединенных Штатов, которые, скажем так, за последние несколько месяцев кардинально с приходом Трампа поменяли свои подходы и начали декларировать стремление к мирному урегулированию. То есть мы, естественно, высоко оцениваем это стремление, но дальше уже нужны детали, нужны прагматичные подходы, нужна кропотливая, серьезная работа. И вот к этой работе мы готовы", - сказал посол на брифинге в Бишкеке.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Киев пытался превратить переговоры в Стамбуле в шоу, заявил Мирошник
16 мая, 13:23
При этом, отвечая на вопрос РИА Новости о роли США в переговорном процессе в Стамбуле и о заявлении Трампа о том, что без него "ничего не получится", Мирошник высказал мнение, что на данном этапе вмешательство Вашингтона совсем не обязательно.
"Именно эти переговоры элементарно могут проходить без участия Трампа. И участие Трампа, естественно, не предполагалось. Потому что это инициатива России. Это рабочие переговоры, которые должны сформировать единую позицию, которые должны найти компромиссные варианты, описать, положить на бумагу и сделать проекты. По аналогии с мартом-апрелем 2022 года, когда в итоге появился некий документ, который был парафирован обеими сторонами. Поэтому вот эта группа, она призвана выполнить именно эту миссию", - заявил он.
При этом посол подчеркнул, что нельзя недооценивать влияние США на киевский режим. Поэтому, по словам Мирошника, будет плюсом, если Вашингтон продолжит подталкивать Украину к поиску вариантов мирного урегулирования.
"В этих переговорах должен быть найден компромисс между Россией и Украиной, и документ должен быть именно такой. А роль гарантов, роль инициаторов, роль посредников, медиаторов могут играть и Соединенные Штаты. Но, скажем так, предыдущая администрация очень много приложила усилий для того, чтобы этот конфликт разгорался, продолжался и финансировался. Поэтому, значит, если США будут играть в обратную сторону, стараясь максимально минимизировать последствия от тех преступных деяний, которые проводила администрация демократа Джо Байдена, то я думаю, это было бы конструктивно со стороны Соединенных Штатов", - подытожил дипломат.
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры России и Украины проходят без прессы
16 мая, 13:44
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Далее ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Трамп высказался о возможной встрече с Путиным
16 мая, 13:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампРодион МирошникДжо Байден
 
 
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