https://ria.ru/20250516/rossija-2017368693.html

В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине

В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине - РИА Новости, 16.05.2025

В МИД оценили стремление Трампа к мирному урегулированию на Украине

Москва высоко оценивает стремление администрации президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в пятницу посол МИД России РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:09:00+03:00

2025-05-16T14:09:00+03:00

2025-05-16T14:09:00+03:00

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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Москва высоко оценивает стремление администрации президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сегодня есть изменившиеся подходы со стороны Соединенных Штатов, которые, скажем так, за последние несколько месяцев кардинально с приходом Трампа поменяли свои подходы и начали декларировать стремление к мирному урегулированию. То есть мы, естественно, высоко оцениваем это стремление, но дальше уже нужны детали, нужны прагматичные подходы, нужна кропотливая, серьезная работа. И вот к этой работе мы готовы", - сказал посол на брифинге в Бишкеке. При этом, отвечая на вопрос РИА Новости о роли США в переговорном процессе в Стамбуле и о заявлении Трампа о том, что без него "ничего не получится", Мирошник высказал мнение, что на данном этапе вмешательство Вашингтона совсем не обязательно. "Именно эти переговоры элементарно могут проходить без участия Трампа. И участие Трампа, естественно, не предполагалось. Потому что это инициатива России. Это рабочие переговоры, которые должны сформировать единую позицию, которые должны найти компромиссные варианты, описать, положить на бумагу и сделать проекты. По аналогии с мартом-апрелем 2022 года, когда в итоге появился некий документ, который был парафирован обеими сторонами. Поэтому вот эта группа, она призвана выполнить именно эту миссию", - заявил он. При этом посол подчеркнул, что нельзя недооценивать влияние США на киевский режим. Поэтому, по словам Мирошника, будет плюсом, если Вашингтон продолжит подталкивать Украину к поиску вариантов мирного урегулирования. "В этих переговорах должен быть найден компромисс между Россией и Украиной, и документ должен быть именно такой. А роль гарантов, роль инициаторов, роль посредников, медиаторов могут играть и Соединенные Штаты. Но, скажем так, предыдущая администрация очень много приложила усилий для того, чтобы этот конфликт разгорался, продолжался и финансировался. Поэтому, значит, если США будут играть в обратную сторону, стараясь максимально минимизировать последствия от тех преступных деяний, которые проводила администрация демократа Джо Байдена, то я думаю, это было бы конструктивно со стороны Соединенных Штатов", - подытожил дипломат. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Далее ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.

https://ria.ru/20250516/kiev-2017349979.html

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017358494.html

https://ria.ru/20250516/tramp-2017355540.html

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