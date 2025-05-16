https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана - РИА Новости, 16.05.2025
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана
Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:52:00+03:00
2025-05-16T10:52:00+03:00
2025-05-16T11:34:00+03:00
экономика
россия
афганистан
москва
алексей оверчук
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы получили от афганского правительства перечень проектных предложений в самых различных отраслях экономики для совместной реализации. Эти предложения сейчас детально прорабатываются нашими заинтересованными ведомствами совместно с представителями делового сообщества", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
https://realty.ria.ru/20250515/rossija-2017180711.html
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экономика, россия, афганистан, москва, алексей оверчук
Экономика, Россия, Афганистан, Москва, Алексей Оверчук
Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана
Оверчук: Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений