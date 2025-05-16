https://ria.ru/20250516/rossija-2017294466.html

Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана

Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана - РИА Новости, 16.05.2025

Оверчук рассказал о проектных предложениях Афганистана

Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:52:00+03:00

2025-05-16T10:52:00+03:00

2025-05-16T11:34:00+03:00

экономика

россия

афганистан

москва

алексей оверчук

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия получила от Афганистана перечень проектных предложений в ряде отраслей экономики, они сейчас прорабатываются компетентными ведомствами в Москве, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы получили от афганского правительства перечень проектных предложений в самых различных отраслях экономики для совместной реализации. Эти предложения сейчас детально прорабатываются нашими заинтересованными ведомствами совместно с представителями делового сообщества", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".

https://realty.ria.ru/20250515/rossija-2017180711.html

россия

афганистан

москва

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экономика, россия, афганистан, москва, алексей оверчук