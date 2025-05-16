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Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства - РИА Новости, 16.05.2025
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10:48 16.05.2025 (обновлено: 11:30 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/rossija-2017292060.html
Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства
Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства - РИА Новости, 16.05.2025
Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства
Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T10:48:00+03:00
2025-05-16T11:30:00+03:00
экономика
казань
россия
афганистан
алексей оверчук
кабул (город)
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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казань
россия
афганистан
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экономика, казань, россия, афганистан, алексей оверчук, кабул (город)
Экономика, Казань, Россия, Афганистан, Алексей Оверчук, Кабул (город)
Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства

Оверчук: Россия видит возможности для строительства инфраструктуры в Афганистане

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 16 мая 2025
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме Россия - Исламский мир. KazanForum. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук во время сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". 16 мая 2025
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum".
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
На KazanForum приедут министры торговли и транспорта Афганистана
2 мая, 11:42
 
ЭкономикаКазаньРоссияАфганистанАлексей ОверчукКабул (город)
 
 
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