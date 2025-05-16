https://ria.ru/20250516/rossija-2017292060.html

Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства

Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства - РИА Новости, 16.05.2025

Оверчук заявил о возможном сотрудничестве с Кабулом в сфере строительства

Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:48:00+03:00

2025-05-16T10:48:00+03:00

2025-05-16T11:30:00+03:00

экономика

казань

россия

афганистан

алексей оверчук

кабул (город)

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Россия видит хорошие возможности для строительства энергетических и инфраструктурных объектов в Афганистане, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. "Мы видим хорошие возможности для поставок российской промышленной продукции, для совместного развития производства на территории Афганистана, для строительства энергетических объектов, инфраструктурных объектов", - сказал он в ходе сессии российско-афганского диалога на форуме "Россия - Исламский мир. KazanForum". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250502/afganistan-2014663779.html

казань

россия

афганистан

кабул (город)

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2025

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экономика, казань, россия, афганистан, алексей оверчук, кабул (город)