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Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:04:00+03:00
2025-05-16T14:04:00+03:00
2025-05-16T14:04:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16. Ранее военно-воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16. На борту возникла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался. "Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу", - сказал Рогов. По его словам, поставка Киеву F-16 была роковой ошибкой, так как "изрядно подмочит репутацию" истребителя как "супероружия" и развеет западный миф о его безупречности.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Рогов, F-16
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине
Член ОП Рогов: на Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16