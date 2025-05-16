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Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rogov-2017366494.html
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:04:00+03:00
2025-05-16T14:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
владимир рогов
f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16. Ранее военно-воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16. На борту возникла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался. "Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу", - сказал Рогов. По его словам, поставка Киеву F-16 была роковой ошибкой, так как "изрядно подмочит репутацию" истребителя как "супероружия" и развеет западный миф о его безупречности.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017146411.html
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в мире, украина, киев, владимир рогов, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Владимир Рогов, F-16
Рогов прокомментировал падение истребителей F-16 на Украине

Член ОП Рогов: на Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16

© РИА Новости / Александр КовалевИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Ковалев
Истребитель F-16. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что на Украине уже стало хорошей традицией падение истребителей F-16.
Ранее военно-воздушные силы Украины сообщили о потере истребителя F-16. На борту возникла нештатная ситуация, пилот успешно катапультировался.
"Для военно-воздушных сил Украины уж стало хорошей традицией терять истребители F-16. Это не первый случай, когда переданные киевскому режиму F-16 терпят катастрофу", - сказал Рогов.
По его словам, поставка Киеву F-16 была роковой ошибкой, так как "изрядно подмочит репутацию" истребителя как "супероружия" и развеет западный миф о его безупречности.
Владимир Зеленский в Анкаре. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Рогов: поведение Зеленского напоминает ситуацию из анекдота про шашечки
15 мая, 16:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВладимир РоговF-16
 
 
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