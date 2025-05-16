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РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 16.05.2025
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21:43 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rks-2017504175.html
РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ*
РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ* - РИА Новости, 16.05.2025
РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ*
Российский книжный союз (РКС) выпустил заявление в связи с задержаниями по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ *, в котором отметил свою озабоченность... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:43:00+03:00
2025-05-16T21:43:00+03:00
россия
российский книжный союз
эксмо
российские космические системы
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) выпустил заявление в связи с задержаниями по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ *, в котором отметил свою озабоченность сложившейся ситуацией и готовность специалистов подключиться к экспертизе книг и выработке заключений в интересах следствия. В "Эксмо" в среду сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями. В пресс-службе СК РФ сообщали, что задержаны трое сотрудников издательства "Индивидуум принт". По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года фигуранты из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России. "Российский книжный союз выражает озабоченность в связи с ситуацией вокруг задержания сотрудников одного из издательств в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Возникает вопрос, существуют ли у специальных служб какие-то неопубликованные или закрытые экспертные заключения, так как данные книги не внесены в открытый перечень экстремистских материалов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКС. В РКС напомнили, что в целях исполнения указания президента РФ о создании механизма саморегулирования книжной отрасли на базе Российского книжного союза действует экспертный центр, который работает более полутора лет, оказывая поддержку издателям. Издатели России выполняют все требования законодательства, в книжных магазинах отсутствует литература, пропагандирующая нетрадиционные ценности, подчеркнули в союзе. "Согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в вопросах, касающихся ЛГБТ-пропаганды*, предусмотрены административные меры — в частности, штрафы, основанные на результатах экспертизы. Уголовные дела в таких случаях не являлись до сегодняшнего дня нормой правоприменительной практики. Ни в экспертный совет при Российском книжном союзе, ни в сам союз каких-либо обращений по данной теме не поступало", - говорится в сообщении. Также Российский книжный союз выразил надежду на прояснение ситуации. "Между книжной отраслью и регулирующими органами давно существует прямой открытый диалог. Российский книжный союз выражает надежду на его усиление и прояснение ситуации. Эксперты книжной отрасли готовы подключиться к экспертизе книг и выработке соответствующих заключений в интересах следствия", - сказано в сообщении. В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20250515/eksmo-2017191462.html
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россия, российский книжный союз, эксмо, российские космические системы , общество
Россия, Российский Книжный Союз, Эксмо, Российские космические системы , Общество
РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о пропаганде ЛГБТ*

РКС выразил озабоченность задержаниями по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ

© Издательство "ЭКСМО"Издательство "ЭКСМО"
Издательство ЭКСМО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Издательство "ЭКСМО"
Издательство "ЭКСМО". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российский книжный союз (РКС) выпустил заявление в связи с задержаниями по делу о продаже книг с пропагандой ЛГБТ *, в котором отметил свою озабоченность сложившейся ситуацией и готовность специалистов подключиться к экспертизе книг и выработке заключений в интересах следствия.
В "Эксмо" в среду сообщили, что силовики изъяли в издательстве материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books, а также в устной форме пояснили, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Директора по дистрибуции "Эксмо" Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля и отпустили. Также в пресс-службе "Эксмо" РИА Новости подтвердили, что отправили торговым партнерам список книг для изъятия из продажи в связи со следственными действиями.
Читай-Город - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В "Читай-городе" сообщили об отсутствии книг из списка "Эксмо"
15 мая, 18:44
В пресс-службе СК РФ сообщали, что задержаны трое сотрудников издательства "Индивидуум принт". По версии следствия, с ноября 2023 по сентябрь 2024 года фигуранты из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России.
"Российский книжный союз выражает озабоченность в связи с ситуацией вокруг задержания сотрудников одного из издательств в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Возникает вопрос, существуют ли у специальных служб какие-то неопубликованные или закрытые экспертные заключения, так как данные книги не внесены в открытый перечень экстремистских материалов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РКС.
В РКС напомнили, что в целях исполнения указания президента РФ о создании механизма саморегулирования книжной отрасли на базе Российского книжного союза действует экспертный центр, который работает более полутора лет, оказывая поддержку издателям. Издатели России выполняют все требования законодательства, в книжных магазинах отсутствует литература, пропагандирующая нетрадиционные ценности, подчеркнули в союзе.
"Согласно действующему законодательству Российской Федерации, в том числе в вопросах, касающихся ЛГБТ-пропаганды*, предусмотрены административные меры — в частности, штрафы, основанные на результатах экспертизы. Уголовные дела в таких случаях не являлись до сегодняшнего дня нормой правоприменительной практики. Ни в экспертный совет при Российском книжном союзе, ни в сам союз каких-либо обращений по данной теме не поступало", - говорится в сообщении.
Также Российский книжный союз выразил надежду на прояснение ситуации. "Между книжной отраслью и регулирующими органами давно существует прямой открытый диалог. Российский книжный союз выражает надежду на его усиление и прояснение ситуации. Эксперты книжной отрасли готовы подключиться к экспертизе книг и выработке соответствующих заключений в интересах следствия", - сказано в сообщении.
В августе 2023 года издательская группа "Эксмо" приобрела 51% издательства Popcorn Books, существовавшего с 2018 года и выпускавшего литературу в жанре young-adult.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В Петербурге проверяют магазин, в котором может быть ЛГБТ*-литература
10 апреля, 13:30
 
РоссияРоссийский Книжный СоюзЭксмоРоссийские космические системыОбщество
 
 
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