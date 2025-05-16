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Мирошник: возможные договоры на переговорах в Турции могут быть под угрозой

Мирошник: возможные договоры на переговорах в Турции могут быть под угрозой - РИА Новости, 16.05.2025

Мирошник: возможные договоры на переговорах в Турции могут быть под угрозой

Договоренности, к которым, возможно, придут в ходе переговоров в Стамбуле делегации Москвы и Киева, могут оказаться под угрозой из-за того, что президентский... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:45:00+03:00

2025-05-16T12:45:00+03:00

2025-05-16T12:45:00+03:00

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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Договоренности, к которым, возможно, придут в ходе переговоров в Стамбуле делегации Москвы и Киева, могут оказаться под угрозой из-за того, что президентский срок Зеленского давно истек и сторонам нужно проработать условия их легализации, сообщил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Мы многократно высказывались, мы анализировали украинское законодательство и в соответствии с ним мы точно понимаем, что полномочия Зеленского, как легитимного руководителя страны, они закончились. И это все подчеркивается и принимается и в международном сообществе, и в экспертном сообществе. И второго мнения в этом смысле тоже нет. И это понимает и целый ряд других стран. Поэтому есть риски, что достигнутые договоренности, подписанные нелегитимным образом, могут быть дезавуированы", - сказал он на брифинге в Бишкеке. По словам Мирошника, такие риски должны обсуждаться в ходе переговорного процесса, чтобы обсудить переходные условия и то, каким образом документ со сценарием урегулирования конфликта может быть легализован. "Опять же нужны консультации с другими международными игроками, которые должны подтвердить, что именно в таком формате они становятся легитимными, принимаемыми всеми сторонами как вариант урегулирования. Но поверьте, это сегодня не первый вопрос. Это вопрос, к которому надо еще прийти, при этом пройти достаточно долгую дорогу в поиске удобоваримого, приемлемого механизма регулирования", - заявил посол. Дипломат отметил, что сейчас конфликт на Украине находится на развилке. Есть вариант повернуть его в мирное русло и дипломатическими путями установить долгосрочный мир. Но существует и риск возвращения на военный трек. "Здесь альтернативы на самом деле немного. Это должны все понимать. А поиск, знаете, пятого или седьмого пути, о том, как кого обмануть и как кому кричать с какой-то площадки, пытаясь заработать какие-то политические баллы на арене, я думаю, что это, знаете, такая большая мишура вокруг переговорного процесса. Переговоры ведутся с закрытыми дверьми, и только итог, когда стороны пришли к взаимопониманию, уже выносится на эту площадку. Желательно, чтобы, конечно, на этой площадке все сказали, что это было тяжело, но мы достигли желаемого результата. По крайней мере, наше настроение именно такое. Есть ли подобное настроение у Украины, я не могу сказать", - подытожил Мирошник.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017246440.html

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017227850.html

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