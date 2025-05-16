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Резиденты подмосковной ОЭЗ "Дубна" инвестировали в проекты 100 млрд рублей - РИА Новости, 16.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:14 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/rezidenty-2017388844.html
Резиденты подмосковной ОЭЗ "Дубна" инвестировали в проекты 100 млрд рублей
Резиденты подмосковной ОЭЗ "Дубна" инвестировали в проекты 100 млрд рублей - РИА Новости, 16.05.2025
Резиденты подмосковной ОЭЗ "Дубна" инвестировали в проекты 100 млрд рублей
Общий объем инвестиций резидентов подмосковной особой экономической зоны "Дубна" в реализацию своих проектов достиг 100 миллиардов рублей к началу 2025 года,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:14:00+03:00
2025-05-16T15:14:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов подмосковной особой экономической зоны "Дубна" в реализацию своих проектов достиг 100 миллиардов рублей к началу 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "К началу 2025 года общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Дубна" в реализацию своих проектов за все время работы на площадке достиг отметки в 100 миллиардов рублей. Резидентами ОЭЗ на конец прошлого года числились более 160 компаний. Количество рабочих мест на площадке в прошлом году выросло с 7200 до 9350", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. По словам генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ “Дубна”" Антона Афанасьева, благодаря профессиональной работе команды правительства Подмосковья во главе с губернатором по созданию благоприятной бизнес-среды, развитию мер поддержки малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры для привлечения наукоемких инвесторов, регион ежегодно демонстрирует лидерские позиции. Он подчеркнул, что в этом есть немалый вклад резидентов особой зоны и управляющей компании. Афанасьев отметил, что по сравнению с 2023 годом выручка резидентов выросла на 25% и в 2024 году составила 85,8 миллиарда рублей. В прошлом году более чем на 80% вырос и объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Московской области по сравнению с 2023 годом, налоги в федеральный бюджет также увеличены – с 4,2 до 5,9 миллиарда рублей. В целом резидентами уплачено в бюджеты всех уровней и таможенных платежей порядка 40 миллиардов рублей. На данный момент ОЭЗ "Дубна" является центром развития бизнеса в Московской области и крупнейшим работодателем на севере региона, отмечают в Мининвесте. Помощь в развитии бизнеса оказывается в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Резиденты подмосковной ОЭЗ "Дубна" инвестировали в проекты 100 млрд рублей

Объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Дубна" составил 100 млрд рублей к началу года

© Фото : пресс-служба правительства Московской областиРезиденты подмосковной ОЭЗ "Дубна" инвестировали в проекты 100 млрд рублей
Резиденты подмосковной ОЭЗ Дубна инвестировали в проекты 100 млрд рублей - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Общий объем инвестиций резидентов подмосковной особой экономической зоны "Дубна" в реализацию своих проектов достиг 100 миллиардов рублей к началу 2025 года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"К началу 2025 года общий объем инвестиций резидентов ОЭЗ "Дубна" в реализацию своих проектов за все время работы на площадке достиг отметки в 100 миллиардов рублей. Резидентами ОЭЗ на конец прошлого года числились более 160 компаний. Количество рабочих мест на площадке в прошлом году выросло с 7200 до 9350", – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
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По словам генерального директора АО "ОЭЗ ТВТ “Дубна”" Антона Афанасьева, благодаря профессиональной работе команды правительства Подмосковья во главе с губернатором по созданию благоприятной бизнес-среды, развитию мер поддержки малого и среднего предпринимательства, инфраструктуры для привлечения наукоемких инвесторов, регион ежегодно демонстрирует лидерские позиции. Он подчеркнул, что в этом есть немалый вклад резидентов особой зоны и управляющей компании.
Афанасьев отметил, что по сравнению с 2023 годом выручка резидентов выросла на 25% и в 2024 году составила 85,8 миллиарда рублей.
В прошлом году более чем на 80% вырос и объем налоговых отчислений в консолидированный бюджет Московской области по сравнению с 2023 годом, налоги в федеральный бюджет также увеличены – с 4,2 до 5,9 миллиарда рублей. В целом резидентами уплачено в бюджеты всех уровней и таможенных платежей порядка 40 миллиардов рублей.
На данный момент ОЭЗ "Дубна" является центром развития бизнеса в Московской области и крупнейшим работодателем на севере региона, отмечают в Мининвесте.
Помощь в развитии бизнеса оказывается в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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