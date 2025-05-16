https://ria.ru/20250516/rezerv-2017250040.html

Общественная палата запустит проект по подготовке кадрового резерва

Общественная палата запустит проект по подготовке кадрового резерва - РИА Новости, 16.05.2025

Общественная палата запустит проект по подготовке кадрового резерва

Общественная палата РФ (ОП РФ) 19 мая запустит всероссийский проект по подготовке кадрового резерва общественных инспекторов "Школа общественного контроля",... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T03:55:00+03:00

2025-05-16T03:55:00+03:00

2025-05-16T03:55:00+03:00

общество

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Общественная палата РФ (ОП РФ) 19 мая запустит всероссийский проект по подготовке кадрового резерва общественных инспекторов "Школа общественного контроля", сообщили РИА Новости в ОП РФ. "Всероссийский проект "Школа общественного контроля" стартует 19 мая на площадке Общественной палаты России и будет работать в междисциплинарном формате. Вход на все мероприятия проекта свободный, необходима предварительная регистрация… Цель проекта - подготовка кадрового резерва общественных инспекторов для системы общественного контроля в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что к обучению на площадке ОП РФ приглашаются студенты вузов "с активной гражданской позицией". Заявки на участие уже поступили из 77 российских вузов, представляющих 44 субъекта страны, более 520 студентов выразили желание принять участие в проекте. "Наши ученики - это неравнодушные, инициативные, проактивные молодые люди. Школа поможет сформировать будущий кадровый резерв для общественного контроля в стране по разным сферам жизнедеятельности - это лидеры общественного мнения, которые знают и уважают закон, хорошо владеют коммуникацией и готовы в диалоге с властью помогать обществу", - приводит пресс-служба слова автора проекта, заместителя председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Мартынова. В ходе образовательной программы выступят общественные и политические деятели, представители администрации президента РФ, Госдумы РФ, практикующие юристы, специалисты медиасферы, среди них: депутат Госдумы Мария Бутина, телеведущие Анатолий Кузичев и Эрнест Мацкявичюс, политолог Александр Асафов и другие. В пресс-службе уточнили, что теоретический модуль пройдет с 19 мая по 27 июня. Даты проведения лекций: 19, 20, 26, 27, 28 мая; 2, 4, 6, 10, 11, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27 июня. Практический модуль "Школы общественного контроля" пройдет с августа по ноябрь. Участники применят полученные знания в ходе реальных общественных проверок. Лекции будут проходить в очном формате на площадке ОП РФ. Подведение итогов и церемония вручения дипломов пройдет в конце года в рамках юбилейного форума ОП РФ, приуроченного к 20-летию Общественной палаты. Сертификаты об окончании школы получат участники, подтвердившие прохождение всего теоретического модуля, а также лично поучаствовавшие в двух общественных проверках на территории страны. Организаторами проекта выступают фонд развития общественного взаимодействия и социальных коммуникаций "Социальная сфера" и Общественная палата Российской Федерации.

https://ria.ru/20250428/proekt-2013749116.html

https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html

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общество, россия, мария бутина, анатолий кузичев, александр асафов, госдума рф