https://ria.ru/20250516/reuters-2017315739.html

Reuters узнал, какой вопрос на переговорах Киев считает приоритетным

Reuters узнал, какой вопрос на переговорах Киев считает приоритетным - РИА Новости, 16.05.2025

Reuters узнал, какой вопрос на переговорах Киев считает приоритетным

Киев считает вопрос прекращения огня приоритетным на предстоящих переговорах с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:21:00+03:00

2025-05-16T12:21:00+03:00

2025-05-16T12:24:00+03:00

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владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости/Прайм. Киев считает вопрос прекращения огня приоритетным на предстоящих переговорах с Россией, передает агентство Рейтер со ссылкой на украинский дипломатический источник."Киев рассматривает прекращение огня в качестве приоритета для переговоров с РФ", - говорится в сообщении агентства.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. В районе 12.30 мск ожидается встреча представителей России, Украины и ТурцииО переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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киев, в мире, россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025