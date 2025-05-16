https://ria.ru/20250516/reka-2017507609.html
В Ингушетии нашли тело мальчика, утонувшего в реке
В Ингушетии нашли тело мальчика, утонувшего в реке - РИА Новости, 16.05.2025
В Ингушетии нашли тело мальчика, утонувшего в реке
Спасатели в Ингушетии обнаружили тело пятилетнего мальчика, утонувшего в реке Сунжа, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:28:00+03:00
2025-05-16T22:28:00+03:00
2025-05-16T23:37:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 16 мая - РИА Новости. Спасатели в Ингушетии обнаружили тело пятилетнего мальчика, утонувшего в реке Сунжа, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.Вечером в пятницу в ГУ МЧС поступила информация, что в реке Сунжа в сельском поселении Плиево утонул ребенок 2020 года рождения."В 21.00 мск в пятницу поисково-спасательные работы завершены, тело мальчика обнаружено в воде без признаков жизни", - говорится в сообщении.В поисках ребенка участвовали больше 40 спасателей и более 500 волонтеров, были задействованы беспилотные летательные аппараты.По данным регионального СУ СК РФ, в реку упали двое детей, но одному из них удалось выжить. "По предварительным данным,… двое малолетних детей 2018 и 2020 года рождения играли вблизи реки Сунжа, где при неустановленных обстоятельствах упали в воду, один из детей 2018 года рождения доставлен в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи, второй ребенок скончался на месте происшествия", - сообщает ведомство.По факту гибели ребенка проводится проверка.
https://ria.ru/20250513/dagestan-2016766673.html
https://ria.ru/20250329/moskva-2008180167.html
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происшествия, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ингушетии нашли тело мальчика, утонувшего в реке
Спасатели нашли тело пятилетнего мальчика, утонувшего в реке Сунжа в Ингушетии