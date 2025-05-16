https://ria.ru/20250516/razminirovanie-2017257134.html

Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья

Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья - РИА Новости, 16.05.2025

Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья

Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:05:00+03:00

2025-05-16T07:05:00+03:00

2025-05-16T13:57:00+03:00

марат хуснуллин

курская область

россия

суджа

владимир путин

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.Хуснуллин 6 мая посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском."Сейчас задача разминировать территорию Курской области. Сейчас уже идет активное разминирование, мы усилим эту работу, и после этого будут понятны планы по восстановлению", - заявил Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".По его словам, на разминирование потребуется больше года, а все восстановительные работы в приграничье Курской область будут проведены за счет федерального бюджета."Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность", - заключил вице-премьер.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".

https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html

https://realty.ria.ru/20250506/husnullin-2015343294.html

курская область

россия

суджа

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марат хуснуллин, курская область, россия, суджа, владимир путин