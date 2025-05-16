Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья
Хуснуллин: работа по разминированию курского приграничья будет усилена
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum"
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин 6 мая посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском.
"Сейчас задача разминировать территорию Курской области. Сейчас уже идет активное разминирование, мы усилим эту работу, и после этого будут понятны планы по восстановлению", - заявил Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По его словам, на разминирование потребуется больше года, а все восстановительные работы в приграничье Курской область будут проведены за счет федерального бюджета.
"Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность", - заключил вице-премьер.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".