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Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья - РИА Новости, 16.05.2025
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07:05 16.05.2025 (обновлено: 13:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/razminirovanie-2017257134.html
Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья
Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья - РИА Новости, 16.05.2025
Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья
Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:05:00+03:00
2025-05-16T13:57:00+03:00
марат хуснуллин
курская область
россия
суджа
владимир путин
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.Хуснуллин 6 мая посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском."Сейчас задача разминировать территорию Курской области. Сейчас уже идет активное разминирование, мы усилим эту работу, и после этого будут понятны планы по восстановлению", - заявил Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".По его словам, на разминирование потребуется больше года, а все восстановительные работы в приграничье Курской область будут проведены за счет федерального бюджета."Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность", - заключил вице-премьер.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
https://ria.ru/20250516/khusnullin-2017247124.html
https://realty.ria.ru/20250506/husnullin-2015343294.html
курская область
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марат хуснуллин, курская область, россия, суджа, владимир путин
Марат Хуснуллин, Курская область, Россия, Суджа, Владимир Путин
Хуснуллин заявил об усилении работ по разминированию курского приграничья

Хуснуллин: работа по разминированию курского приграничья будет усилена

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum"
Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума Россия – Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Марат Хуснуллин, заместитель председателя правительства РФ, председатель организационного комитета по подготовке и проведению Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: KazanForum"
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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Работу по разминированию приграничных территорий Курской области, на которую потребуется больше года, усилят, после ее завершения можно будет начинать восстановление, заявил РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Хуснуллин 6 мая посетил Курскую область по поручению президента России Владимира Путина. Он побывал в освобожденных населенных пунктах: Судже и Большом Солдатском.
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Хуснуллин назвал сроки разминирования курского приграничья
16 мая, 02:38
"Сейчас задача разминировать территорию Курской области. Сейчас уже идет активное разминирование, мы усилим эту работу, и после этого будут понятны планы по восстановлению", - заявил Хуснуллин на площадке XVI Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По его словам, на разминирование потребуется больше года, а все восстановительные работы в приграничье Курской область будут проведены за счет федерального бюджета.
"Мы не оценивали сейчас объем средств, но из своего опыта могу сказать, что это подъемные цифры. У нас уже есть наработанная система по новым территориям. Я думаю, мы быстро все восстановим, как только будет возможность", - заключил вице-премьер.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Брифинг вице-премьера РФ М. Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Хуснуллин заявил о формировании бюджета на восстановление Курской области
6 мая, 17:36
 
Марат ХуснуллинКурская областьРоссияСуджаВладимир Путин
 
 
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