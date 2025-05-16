https://ria.ru/20250516/rada-2017513209.html

Экс-депутата Рады исключили из перечня лиц, попавших под санкции России

Экс-депутата Рады исключили из перечня лиц, попавших под санкции России - РИА Новости, 16.05.2025

Экс-депутата Рады исключили из перечня лиц, попавших под санкции России

Экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Воропаев исключен из перечня иностранцев, попавших под специальные экономические меры России, соответствующее... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T23:50:00+03:00

2025-05-16T23:50:00+03:00

2025-05-16T23:50:00+03:00

россия

украина

михаил мишустин

владимир путин

верховная рада украины

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Украины Юрий Воропаев исключен из перечня иностранцев, попавших под специальные экономические меры России, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Пункт 141 приложения №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 г. Nº1300 "О мерах по реализации Указа президента РФ от 22 октября 2018 г. Nº 592"… исключить", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовых актов. Приложение документа содержит список физических лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. В пункте 141 указаны данные депутата VIII созыва Верховной Рады Украины Юрия Воропаева. Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" президент России Владимир Путин подписал в октябре 2018 года. Для реализации указа главы государства правительство определило перечни физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры. В перечень вошли депутаты, крупные предприниматели и чиновники Украины. Список несколько раз дополнялся, в настоящее время он включает 922 граждан Украины, среди которых экс-президент Петр Порошенко*, и 84 компании. Спецмеры против таких лиц и компаний предусматривают замораживание средств и имущества на территории РФ, запрет на вывод ими капитала за пределы России, а также запрет на совершение сделок по ввозу в РФ товаров, производителем, продавцом или отправителем которых являются лица или компании из перечня.* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

https://ria.ru/20250516/sanktsii-2017313522.html

https://ria.ru/20250516/es-2017311353.html

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россия, украина, михаил мишустин, владимир путин, верховная рада украины