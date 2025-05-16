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Путин провел телефонный разговор с главой Народного совета Туркмении
Путин провел телефонный разговор с главой Народного совета Туркмении - РИА Новости, 16.05.2025
Путин провел телефонный разговор с главой Народного совета Туркмении
Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они обменялись мнениями по... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:04:00+03:00
2025-05-16T18:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым, они обменялись мнениями по дальнейшему развитию партнерства двух стран, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с национальным лидером туркменского народа, председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, который находится в Казани в связи с участием в Международном экономическом форуме "Россия — исламский мир", —говорится в материале.Отмечается, что Путин и Бердымухамедов тепло поздравили друг друга с 80-летием Победы и обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития взаимовыгодных отношений стратегического партнерства двух стран.Шестнадцатый международный экономический форум "Россия — исламский мир: KazanForum 2025" проходит с 13 по 18 мая. Форум является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС). Указом президента с 2023 года форум получил федеральный статус.РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
https://ria.ru/20250509/posol-2016135402.html
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туркмения, россия, казань, владимир путин, в мире
Туркмения, Россия, Казань, Владимир Путин, В мире
Путин провел телефонный разговор с главой Народного совета Туркмении
Путин и глава Народного совета Туркмении обсудили развитие партнерства