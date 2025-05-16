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В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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14:06 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/putin-2017367482.html
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
Проводимые в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины стали победой для российского лидера Владимира Путина, пишет New York Times. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:06:00+03:00
2025-05-16T14:06:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Проводимые в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины стали победой для российского лидера Владимира Путина, пишет New York Times."Уже сама встреча — победа для президента России Владимира Путина", — говорится в материале.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению главы государства Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы российского МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, михаил галузин, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Михаил Галузин, В мире
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле

NYT: проводимые в Стамбуле переговоры стали победой для Путина

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Проводимые в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины стали победой для российского лидера Владимира Путина, пишет New York Times.
«
"Уже сама встреча — победа для президента России Владимира Путина", — говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Волна тревоги". СМИ заговорили о панике на Украине после слов Трампа
16 мая, 12:11
Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению главы государства Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы российского МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Готов отдать". Зеленскому сообщили плохие новости после решения Путина
16 мая, 10:36
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Михаил ГалузинВ мире
 
 
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