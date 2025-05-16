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В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
Проводимые в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины стали победой для российского лидера Владимира Путина, пишет New York Times. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:06:00+03:00
2025-05-16T14:06:00+03:00
2025-05-16T14:06:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Проводимые в Стамбуле переговоры между делегациями России и Украины стали победой для российского лидера Владимира Путина, пишет New York Times."Уже сама встреча — победа для президента России Владимира Путина", — говорится в материале.Первые за три года прямые переговоры России и Украины проводятся в Стамбуле по предложению главы государства Владимира Путина. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы российского МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Михаил Галузин, В мире
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
NYT: проводимые в Стамбуле переговоры стали победой для Путина