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Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина
Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина - РИА Новости, 16.05.2025
Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина
Президент России Владимир Путин в пятницу вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:04:00+03:00
2025-05-16T13:04:00+03:00
2025-05-16T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в пятницу работает в Кремле. "Сегодня же мы не исключаем международного телефонного разговора вечером. И целый ряд встреч обычных, рабочих уже непубличного характера", - сказал он.
https://ria.ru/20250516/peskov-2017335513.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина
Песков: Путин в пятницу вечером может провести международный телефонный разговор