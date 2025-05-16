https://ria.ru/20250516/putin-2017338527.html

Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина

Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина - РИА Новости, 16.05.2025

Песков высказался о возможном международном телефонном разговоре Путина

Президент России Владимир Путин в пятницу вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:04:00+03:00

2025-05-16T13:04:00+03:00

2025-05-16T13:04:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу вечером может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Путин в пятницу работает в Кремле. "Сегодня же мы не исключаем международного телефонного разговора вечером. И целый ряд встреч обычных, рабочих уже непубличного характера", - сказал он.

https://ria.ru/20250516/peskov-2017335513.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков, в мире