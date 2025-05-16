https://ria.ru/20250516/putin-2017334499.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 16.05.2025
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:59:00+03:00
2025-05-16T12:59:00+03:00
2025-05-16T14:11:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Сегодня у президента рабочий график в Кремле. В середине дня он проведет совещание с постоянными членами Совбеза", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017312368.html
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Путин на совещании с постоянными членами Совбеза
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза. Тема - обеспечение информационной безопасности.
2025-05-16T12:59
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политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Песков: Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза 16 мая