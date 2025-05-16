https://ria.ru/20250516/prokuror-2017436571.html

Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters

Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters - РИА Новости, 16.05.2025

Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:58:00+03:00

2025-05-16T16:58:00+03:00

2025-05-16T16:58:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им сексуальных домогательств в отношении подчиненных, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в суде. "Прокурор МУС Карим Хан временно взял административный отпуск, в то время как расследование предполагаемых сексуальных домогательств с его стороны, проводимое следователями ООН, близится к завершению", - говорится в публикации. По данным источника, официальное заявление об административном отпуске Хана ожидается до конца пятницы. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что для проведения внешнего расследования обвинений, выдвинутых против Хана, было выбрано Управление служб внутреннего надзора ООН. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.

https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html

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