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Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters - РИА Новости, 16.05.2025
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16:58 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/prokuror-2017436571.html
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters - РИА Новости, 16.05.2025
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:58:00+03:00
2025-05-16T16:58:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им сексуальных домогательств в отношении подчиненных, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в суде. "Прокурор МУС Карим Хан временно взял административный отпуск, в то время как расследование предполагаемых сексуальных домогательств с его стороны, проводимое следователями ООН, близится к завершению", - говорится в публикации. По данным источника, официальное заявление об административном отпуске Хана ожидается до конца пятницы. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что для проведения внешнего расследования обвинений, выдвинутых против Хана, было выбрано Управление служб внутреннего надзора ООН. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.
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в мире, международный уголовный суд, оон
В мире, Международный уголовный суд, ООН
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters

Reuters: прокурор МУС Хан ушел в административный отпуск на фоне расследования

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им сексуальных домогательств в отношении подчиненных, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в суде.
"Прокурор МУС Карим Хан временно взял административный отпуск, в то время как расследование предполагаемых сексуальных домогательств с его стороны, проводимое следователями ООН, близится к завершению", - говорится в публикации.
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По данным источника, официальное заявление об административном отпуске Хана ожидается до конца пятницы.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что для проведения внешнего расследования обвинений, выдвинутых против Хана, было выбрано Управление служб внутреннего надзора ООН.
Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.
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