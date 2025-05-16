https://ria.ru/20250516/prokuror-2017436571.html
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters - РИА Новости, 16.05.2025
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters
Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:58:00+03:00
2025-05-16T16:58:00+03:00
2025-05-16T16:58:00+03:00
в мире
международный уголовный суд
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872988143_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e003f2b5fc782b3663a3eb2dca4642af.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ушел в административный отпуск на фоне приближения к концу расследования о предполагаемом совершении им сексуальных домогательств в отношении подчиненных, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в суде. "Прокурор МУС Карим Хан временно взял административный отпуск, в то время как расследование предполагаемых сексуальных домогательств с его стороны, проводимое следователями ООН, близится к завершению", - говорится в публикации. По данным источника, официальное заявление об административном отпуске Хана ожидается до конца пятницы. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что для проведения внешнего расследования обвинений, выдвинутых против Хана, было выбрано Управление служб внутреннего надзора ООН. Ассамблея государств-участников Римского статута МУС ранее сообщала, что ей известна информация о предполагаемом ненадлежащем поведении прокурора Карима Хана по отношению к сотруднику его офиса, однако не уточнялось, в каких конкретно действиях подозревается Хан.
https://ria.ru/20250429/mus-2014054455.html
https://ria.ru/20250429/mus-2014044260.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872988143_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_475ee53c07d8c8bbc0d05d1fb30d4666.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, международный уголовный суд, оон
В мире, Международный уголовный суд, ООН
Прокурор МУС ушел в административный отпуск, передает Reuters
Reuters: прокурор МУС Хан ушел в административный отпуск на фоне расследования