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В Приморье будут судить экс-руководителей группы компаний "БОР"

В Приморье будут судить экс-руководителей группы компаний "БОР" - РИА Новости, 16.05.2025

В Приморье будут судить экс-руководителей группы компаний "БОР"

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших руководителей группы компаний "БОР" и финансового директора одной из аффилированных компаний, РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T10:15:00+03:00

2025-05-16T10:15:00+03:00

2025-05-16T10:15:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

дальнегорский городской округ

гхк "бор"

генеральная прокуратура рф

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении двух бывших руководителей группы компаний "БОР" и финансового директора одной из аффилированных компаний, которые обвиняются в хищении и выводе через офшоры свыше 1,3 миллиарда средств Дальнегорского ГОКа в Приморье, сообщает региональная прокуратура. Арбитражный суд Приморского края в сентябре 2023 года удовлетворил иск Генпрокуратуры к московской компании "Фининвест", признав незаконной приватизацию Дальнегорского ГОКа - единственного в РФ производителя борной кислоты. В ноябре того же года суд арестовал исполнительного директора Дальнегорского ГОКа Дмитрия Рачкова и коммерческого директора ГХК "Бор" Владимира Кантура по обвинению в выводе и присвоении через офшоры 240 миллионов рублей. Они обвиняются в том, что с октября 2017 по июнь 2021 года, реализуя преступную схему по дроблению бизнеса с целью создания "центров прибыли и убытков", заключили формальные договоры между Дальнегорским ГОКом и аффилированными юрлицами, что позволило вывести и присвоить деньги. По версии следствия, эти действия причинили серьезный ущерб финансовому положению ГОКа и образовали задолженность по налоговым и страховым взносам. В ноябре 2023 года Дальнегорский районный суд по требованию ГП обратил в доход РФ в счет возмещения вреда 100% доли в уставных капиталах ООО "ГХК Бор", ООО "ФинИнвест", ООО НПП "Силика". "Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух бывших руководителей ООО "Дальнегорский ГОК" и финансового директора одной из аффилированных компаний. Они обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщает надзорное ведомство. Ведомство отмечает, что с 2011 по 2022 год фигуранты, действуя организованной группой, реализовали преступную схему по дроблению бизнеса и выведению средств через офшоры. "Через зарубежные счета было выведено 240 миллиона рублей. Кроме того, обвиняемые похитили более 1,1 миллиарда рублей бюджетных средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученные в виде субсидий из краевого бюджета", - говорится в сообщении. Также прокуратура сообщает, что выявила незаконные решения следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, которые неоднократно принимались "при попустительстве бывшего начальника следственного управления УМВД России по Приморскому краю". На имущество, машины и деньги обвиняемых на общую сумму более 380 миллионов рублей наложен арест. Дальнегорское боросиликатное месторождение разрабатывается с 1960-х годов. После приватизации производство вела ГХК "Бор". Продукция ГОК используется в химической и атомной промышленности, а также в военно-промышленном комплексе. На боросиликатном месторождении в Дальнегорском городском округе Приморья сосредоточенно около 3% мировых запасов бора, говорится на сайте городского округа.

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происшествия, россия, приморский край, дальнегорский городской округ, гхк "бор", генеральная прокуратура рф