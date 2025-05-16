https://ria.ru/20250516/pribyl-2017405658.html

Чистая прибыль "Вымпелкома" в I квартале выросла до 10,7 млрд рублей

Чистая прибыль "Вымпелкома" в I квартале выросла до 10,7 млрд рублей - РИА Новости, 16.05.2025

Чистая прибыль "Вымпелкома" в I квартале выросла до 10,7 млрд рублей

Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в первом квартале 2025 года выросла в 2,7 раза, до 10,7 миллиарда рублей, сообщила компания. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:12:00+03:00

2025-05-16T16:12:00+03:00

2025-05-16T16:12:00+03:00

россия

сергей анохин

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Чистая прибыль "Вымпелкома" по МСФО в первом квартале 2025 года выросла в 2,7 раза, до 10,7 миллиарда рублей, сообщила компания. "Чистая прибыль за 1 кв. 2025 года достигла 10,7 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Согласно отчету по МСФО, рост показателя в годовом выражении составил 173%. Выручка компании от операционной деятельности за первый квартал 2025 года достигла 77,5 миллиарда рублей, увеличившись на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. EDITDA увеличилась на 4,0%, до 33,3 миллиарда рублей. Рентабельность по EBITDA выросла на 0,5 процентного пункта и составила 42,9%. Капитальные затраты компании в первом квартале увеличились на 66,8%, до 19,1 миллиарда рублей. "Такая динамика связана с ускорением капиталовложений в телекоммуникационную инфраструктуру, а также различием в графике реализации инвестиционных проектов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом компания продолжает финансировать инвестиционную программу за счет собственных средств и без увеличения долговых обязательств", - поясняется в сообщении. "Дальнейшее развитие предполагает трансформацию бизнес-модели, а также усиление корпоративной культуры компании. Мы утвердили новую HR-стратегию, которая отражает наш взгляд не только на сегодняшнюю, но и на завтрашнюю актуальную, открытую и гибкую рабочую среду", - прокомментировал генеральный директор компании Сергей Анохин. Анохин уточнил, что компания активно инвестирует в развитие инфраструктуры и продуктовые платформы. "Благодаря высокой финансовой эффективности нашей компании, мы имеем все возможности поддержать реализацию новой стратегии ростом инвестиций даже в нынешних сложных макроэкономических условиях. При этом, капиталовложения финансируются полностью из собственных средств и без привлечения дополнительного внешнего долга", - отметил он."Вымпелком" - один из крупнейших в России сотовых операторов. В октябре прошлого года нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon ушел из России и продал "Вымпелком" его топ-менеджменту. Российская компания уточнила, что сделка не предполагает возможности обратного выкупа - "Вымпелком" окончательно вышел из группы Veon. Компания сохранила за собой право на использование названия и марки "Билайн".

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, сергей анохин, вымпелком, билайн