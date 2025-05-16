https://ria.ru/20250516/prezident-2017404877.html
Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне
Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне - РИА Новости, 16.05.2025
Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне
Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:57:00+03:00
2025-05-16T15:57:00+03:00
2025-05-16T15:57:00+03:00
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болгария
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление президента. "Президент Румен Радев заявил о своем намерении обратиться в Конституционный суд в связи с отказом спикера Народного собрания Натальи Киселовой провести по его предложению референдум по вопросу вступления Болгарии в еврозону в 2026 году", - говорится в сообщении агентства. Согласно Novinite, Радев обвинил парламент в "беспрецедентном нарушении закона" и заявил, что отказ рассмотреть его инициативу был "попыткой заглушить важные общественные дебаты". По словам президента, его целью было оценить общественное мнение о готовности страны вступить в еврозону в 2026 году, а само предложение было средством обеспечения прозрачности и подотчетности. Кроме того, президент выразил обеспокоенность финансовыми проблемами, с которыми страна может столкнуться в процессе присоединения к еврозоне. Он подчеркнул, что болгарская правящая партия несет ответственность за информирование граждан о преимуществах и рисках введения евро и должна заручиться согласием народа посредством "реальных действий, а не риторики". В четверг агентство Novinite сообщило, что большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону. Тринадцатого мая Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники сообщило, что парламент Болгарии отказался рассматривать запрос президента страны Румена Радева на проведение общенационального референдума по вступлению в еврозону. Радев внес свою инициативу на рассмотрение Народного собрания (парламент) в понедельник. Он предлагал, чтобы граждане страны ответили на вопрос референдума: "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?". В свою очередь, спикер парламента Наталья Киселова отказалась рассматривать предложение президента как "недопустимое" и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.
https://ria.ru/20250310/vooruzheniya-2004169507.html
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в мире, болгария, румен радев, евросоюз
В мире, Болгария, Румен Радев, Евросоюз
Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне
Радев оспорит в КС отказ парламента провести референдум по еврозоне в Болгарии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением, передает местное агентство Novinite со ссылкой
на заявление президента.
"Президент Румен Радев
заявил о своем намерении обратиться в Конституционный суд в связи с отказом спикера Народного собрания Натальи Киселовой провести по его предложению референдум по вопросу вступления Болгарии
в еврозону в 2026 году", - говорится в сообщении агентства.
Согласно Novinite, Радев обвинил парламент в "беспрецедентном нарушении закона" и заявил, что отказ рассмотреть его инициативу был "попыткой заглушить важные общественные дебаты". По словам президента, его целью было оценить общественное мнение о готовности страны вступить в еврозону в 2026 году, а само предложение было средством обеспечения прозрачности и подотчетности.
Кроме того, президент выразил обеспокоенность финансовыми проблемами, с которыми страна может столкнуться в процессе присоединения к еврозоне. Он подчеркнул, что болгарская правящая партия несет ответственность за информирование граждан о преимуществах и рисках введения евро и должна заручиться согласием народа посредством "реальных действий, а не риторики".
В четверг агентство Novinite сообщило, что большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону.
Тринадцатого мая Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники сообщило, что парламент Болгарии отказался рассматривать запрос президента страны Румена Радева на проведение общенационального референдума по вступлению в еврозону. Радев внес свою инициативу на рассмотрение Народного собрания (парламент) в понедельник. Он предлагал, чтобы граждане страны ответили на вопрос референдума: "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?". В свою очередь, спикер парламента Наталья Киселова отказалась рассматривать предложение президента как "недопустимое" и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу.
В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС
. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.