https://ria.ru/20250516/prezident-2017404877.html

Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне

Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне - РИА Новости, 16.05.2025

Президент Болгарии оспорит отказ парламента провести референдум по еврозоне

Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:57:00+03:00

2025-05-16T15:57:00+03:00

2025-05-16T15:57:00+03:00

в мире

болгария

румен радев

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760115640_0:0:3130:1760_1920x0_80_0_0_9de85c4e6ddea77e5d78bb8052cb5dd5.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев оспорит в Конституционном суде отказ парламента провести общенациональный референдум по вступлению страны в еврозону в соответствии с его предложением, передает местное агентство Novinite со ссылкой на заявление президента. "Президент Румен Радев заявил о своем намерении обратиться в Конституционный суд в связи с отказом спикера Народного собрания Натальи Киселовой провести по его предложению референдум по вопросу вступления Болгарии в еврозону в 2026 году", - говорится в сообщении агентства. Согласно Novinite, Радев обвинил парламент в "беспрецедентном нарушении закона" и заявил, что отказ рассмотреть его инициативу был "попыткой заглушить важные общественные дебаты". По словам президента, его целью было оценить общественное мнение о готовности страны вступить в еврозону в 2026 году, а само предложение было средством обеспечения прозрачности и подотчетности. Кроме того, президент выразил обеспокоенность финансовыми проблемами, с которыми страна может столкнуться в процессе присоединения к еврозоне. Он подчеркнул, что болгарская правящая партия несет ответственность за информирование граждан о преимуществах и рисках введения евро и должна заручиться согласием народа посредством "реальных действий, а не риторики". В четверг агентство Novinite сообщило, что большинство депутатов парламента Болгарии поддержали вступление страны в еврозону. Тринадцатого мая Болгарское национальное телевидение (БНТ) со ссылкой на источники сообщило, что парламент Болгарии отказался рассматривать запрос президента страны Румена Радева на проведение общенационального референдума по вступлению в еврозону. Радев внес свою инициативу на рассмотрение Народного собрания (парламент) в понедельник. Он предлагал, чтобы граждане страны ответили на вопрос референдума: "Согласны ли вы, чтобы Болгария приняла единую европейскую валюту "евро" в 2026 году?". В свою очередь, спикер парламента Наталья Киселова отказалась рассматривать предложение президента как "недопустимое" и противоречащее конституции и положениям договора о присоединении к Евросоюзу. В августе 2024 года Народное собрание Болгарии приняло в окончательном чтении закон о переходе на евро как национальную валюту. Дата введения евро в обращение в Болгарии остается неизвестной, ее утвердит Совет ЕС. Это может случиться не ранее 1 января 2026 года.

https://ria.ru/20250310/vooruzheniya-2004169507.html

https://ria.ru/20250117/mvf-1994301739.html

болгария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, румен радев, евросоюз