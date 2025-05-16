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Фицо призвал Еврокомиссию уважать суверенную внешнюю политику Словакии

Фицо призвал Еврокомиссию уважать суверенную внешнюю политику Словакии - РИА Новости, 16.05.2025

Фицо призвал Еврокомиссию уважать суверенную внешнюю политику Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в беседе с главой евродипломатии Каей Каллас призвал ее к сотрудничеству, отметив, что ожидает от Еврокомиссии РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:20:00+03:00

2025-05-16T19:20:00+03:00

2025-05-16T19:20:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в беседе с главой евродипломатии Каей Каллас призвал ее к сотрудничеству, отметив, что ожидает от Еврокомиссии уважения к внешней политике, которую проводит Братислава. Фицо в мае заявил, что лично объяснит Каллас, что она не может указывать главе правительства суверенной страны, что ему делать. Он сделал это после того, как Каллас вновь подвергла критике его визит в Москву, где он находился по случаю Дня Победы. Фицо напомнил, что при освобождении Словакии погибли более 60 тысяч солдат Красной Армии, и отметил, что посещал в Москву, чтобы отдать им дань уважения. "Я предложил: давайте перестанем обмениваться политическими точками зрения, я буду относиться с уважением, что здесь есть член Европейской комиссии, которая отвечает за внешнюю политику, ожидаю, что Европейская комиссия будет уважать суверенные позиции правительства Словакии, нашу суверенную словацкую внешнюю политику, которая ориентирована на все четыре стороны света", - сказал Фицо журналистам после встречи с Каллас на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании в пятницу, трансляция пресс-конференции велась на его странице в социальной сети Facebook*.Фицо отметил, что не существуют никаких юридических документов и обязательств в рамках Европейского союза, которые бы его как-то ограничивали при планировании зарубежных визитов. Премьер Словакии сообщил, что призвал главу евродипломатии к сотрудничеству и обмену информацией в контексте его зарубежных визитов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250509/fitso-2016103427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, москва, братислава, роберт фицо, еврокомиссия, день победы