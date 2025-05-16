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На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.05.2025
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09:46 16.05.2025 (обновлено: 10:25 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/pozhar-2017274600.html
На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение
На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.05.2025
На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение
Открытое горение после взрыва на заводе в башкирском Салавате ликвидировано, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:46:00+03:00
2025-05-16T10:25:00+03:00
происшествия
салават
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Открытое горение после взрыва на заводе в башкирском Салавате ликвидировано, сообщает МЧС региона."Открытое горение ликвидировано", - сообщили журналистам в МЧС Башкирии.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html
салават
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происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Салават, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение

МЧС сообщило о ликвидации открытого горения на заводе в Салавате

© Фото : Главное управление МЧС России по Республике БашкортостанПоследствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в башкирском Салавате. 16 мая 2025
Последствия взрыва на территории предприятия Свеча в башкирском Салавате. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
Последствия взрыва на территории предприятия "Свеча" в башкирском Салавате. 16 мая 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Открытое горение после взрыва на заводе в башкирском Салавате ликвидировано, сообщает МЧС региона.
"Открытое горение ликвидировано", - сообщили журналистам в МЧС Башкирии.
Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.
Пожар в автосервисе на Промышленной улице в Подольске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"
16 мая, 05:58
 
ПроисшествияСалаватМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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