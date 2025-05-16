https://ria.ru/20250516/pozhar-2017274600.html

На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение

На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 16.05.2025

На заводе в Салавате ликвидировали открытое горение

Открытое горение после взрыва на заводе в башкирском Салавате ликвидировано, сообщает МЧС региона. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:46:00+03:00

2025-05-16T09:46:00+03:00

2025-05-16T10:25:00+03:00

происшествия

салават

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Открытое горение после взрыва на заводе в башкирском Салавате ликвидировано, сообщает МЧС региона."Открытое горение ликвидировано", - сообщили журналистам в МЧС Башкирии.Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что поступила информация о взрыве на территории бывшего ОАО "Оптика механического завода" на предприятии "Свеча" (город Салават), предварительно, под завалами мог оказаться один человек. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html

салават

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, салават, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)