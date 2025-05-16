В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет
Хинштейн: в курском селе при поднятии взрывоопасного предмета пострадал мужчина
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму получил житель курского Большесолдатского района при поднятии взрывоопасного предмета, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"Очередные жертвы нацистских преступлений. Сегодня в селе Любимовка Большесолдатского района 57-летний мужчина убирал территорию склада, подобрал взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что врачи диагностировали осколочное ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму.
"К сожалению, медикам пришлось провести ампутацию одного из пальцев на руке. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, сейчас он под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
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