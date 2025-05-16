https://ria.ru/20250516/postradavshiy-2017454940.html

В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет

В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.05.2025

В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет

Ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму получил житель курского Большесолдатского района при поднятии взрывоопасного предмета, сообщил врио... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:58:00+03:00

2025-05-16T17:58:00+03:00

2025-05-16T17:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

большесолдатский район

суджа

александр хинштейн

валерий герасимов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму получил житель курского Большесолдатского района при поднятии взрывоопасного предмета, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные жертвы нацистских преступлений. Сегодня в селе Любимовка Большесолдатского района 57-летний мужчина убирал территорию склада, подобрал взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что врачи диагностировали осколочное ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму. "К сожалению, медикам пришлось провести ампутацию одного из пальцев на руке. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, сейчас он под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.

https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html

курская область

большесолдатский район

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, большесолдатский район, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, происшествия