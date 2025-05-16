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В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:58 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/postradavshiy-2017454940.html
В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет
В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет - РИА Новости, 16.05.2025
В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет
Ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму получил житель курского Большесолдатского района при поднятии взрывоопасного предмета, сообщил врио... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:58:00+03:00
2025-05-16T17:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
большесолдатский район
суджа
александр хинштейн
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму получил житель курского Большесолдатского района при поднятии взрывоопасного предмета, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. "Очередные жертвы нацистских преступлений. Сегодня в селе Любимовка Большесолдатского района 57-летний мужчина убирал территорию склада, подобрал взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что врачи диагностировали осколочное ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму. "К сожалению, медикам пришлось провести ампутацию одного из пальцев на руке. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, сейчас он под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
https://ria.ru/20250509/ukraina-2015881214.html
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курская область, большесолдатский район, суджа, александр хинштейн, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Большесолдатский район, Суджа, Александр Хинштейн, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области ранен мужчина, который подобрал взрывоопасный предмет

Хинштейн: в курском селе при поднятии взрывоопасного предмета пострадал мужчина

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КУРСК, 16 мая - РИА Новости. Ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму получил житель курского Большесолдатского района при поднятии взрывоопасного предмета, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«
"Очередные жертвы нацистских преступлений. Сегодня в селе Любимовка Большесолдатского района 57-летний мужчина убирал территорию склада, подобрал взрывоопасный предмет, который взорвался у него в руках. Бригадой скорой помощи он был доставлен в Курскую областную больницу", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что врачи диагностировали осколочное ранение правой верхней конечности и минно-взрывную травму.
"К сожалению, медикам пришлось провести ампутацию одного из пальцев на руке. Мужчина в состоянии средней степени тяжести, сейчас он под наблюдением врачей, которые оказывают всю необходимую помощь", - добавил врио губернатора.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. В марте 2025 года ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. О завершении операции ВС РФ по полному освобождению региона было объявлено 26 апреля, последним на территории Курской области было освобождено от ВСУ село Горналь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБольшесолдатский районСуджаАлександр ХинштейнВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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