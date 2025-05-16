Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ
Копыркин счел заявление представителя военной академии Армении о ВОВ кощунством
© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин
© Sputnik / Арам Нерсесян
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, который в эфире местного государственного телеканала 9 мая заявил, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению".
В День Победы Ованнисян в эфире общественного телевидения страны назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, Ованнисян заявил, что в случае дальнейшего продвижения Германии из Сталинграда на Кавказ гитлеровцы якобы собирались вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, как он утверждает, предполагало "создание объединенной, исторической Армении". Более того, представитель армянской военной академии утверждал, что "войну начали Германия и СССР в статусе союзников", назвал фиктивной принятую маршалом Георгием Жуковым капитуляцию и заявил, что СССР победил благодаря помощи по ленд-лизу. Позднее общественное телевидение организовало ток-шоу с участием антироссийски настроенных политологов, которые продолжили нападки на СССР и Россию.
В адресованном министру обороны Армении Сурену Папикяну письме Копыркин поздравил его с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По словам посла, отрадно было наблюдать, что прошедшие 9 мая в Армении юбилейные мероприятия получили широкую народную поддержку.
"Жители республики, как старшего, так и молодого поколения, по зову сердца пришли к воинским мемориалам, чтобы почтить память 600 тысяч армян, ушедших защищать Родину, 300 тысяч из которых не вернулись домой. На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Посол подчеркнул, что особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии Министерства обороны Республики Армения, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.
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