Рейтинг@Mail.ru
Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:17 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/posol-2017480826.html
Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ
Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025
Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ
Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:17:00+03:00
2025-05-16T19:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
армения
германия
ссср
арцрун ованнисян
сергей копыркин
георгий жуков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273088_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_fc632198ef8cdb08f065a677b2c04dd7.jpg
ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, который в эфире местного государственного телеканала 9 мая заявил, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению". В День Победы Ованнисян в эфире общественного телевидения страны назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, Ованнисян заявил, что в случае дальнейшего продвижения Германии из Сталинграда на Кавказ гитлеровцы якобы собирались вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, как он утверждает, предполагало "создание объединенной, исторической Армении". Более того, представитель армянской военной академии утверждал, что "войну начали Германия и СССР в статусе союзников", назвал фиктивной принятую маршалом Георгием Жуковым капитуляцию и заявил, что СССР победил благодаря помощи по ленд-лизу. Позднее общественное телевидение организовало ток-шоу с участием антироссийски настроенных политологов, которые продолжили нападки на СССР и Россию. В адресованном министру обороны Армении Сурену Папикяну письме Копыркин поздравил его с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По словам посла, отрадно было наблюдать, что прошедшие 9 мая в Армении юбилейные мероприятия получили широкую народную поддержку. "Жители республики, как старшего, так и молодого поколения, по зову сердца пришли к воинским мемориалам, чтобы почтить память 600 тысяч армян, ушедших защищать Родину, 300 тысяч из которых не вернулись домой. На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Посол подчеркнул, что особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии Министерства обороны Республики Армения, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.
https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
армения
германия
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273088_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64e2c4e0afe1b80bf724ca111d1dd336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, германия, ссср, арцрун ованнисян, сергей копыркин, георгий жуков, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Армения, Германия, СССР, Арцрун Ованнисян, Сергей Копыркин, Георгий Жуков, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Копыркин счел заявление представителя военной академии Армении о ВОВ кощунством

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Республике Армения Сергей Копыркин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, который в эфире местного государственного телеканала 9 мая заявил, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению".
В День Победы Ованнисян в эфире общественного телевидения страны назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, Ованнисян заявил, что в случае дальнейшего продвижения Германии из Сталинграда на Кавказ гитлеровцы якобы собирались вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, как он утверждает, предполагало "создание объединенной, исторической Армении". Более того, представитель армянской военной академии утверждал, что "войну начали Германия и СССР в статусе союзников", назвал фиктивной принятую маршалом Георгием Жуковым капитуляцию и заявил, что СССР победил благодаря помощи по ленд-лизу. Позднее общественное телевидение организовало ток-шоу с участием антироссийски настроенных политологов, которые продолжили нападки на СССР и Россию.
Эдуард Шармазанов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В Армении объяснили стремление "политологов" принизить роль СССР в Победе
16 мая, 00:57
В адресованном министру обороны Армении Сурену Папикяну письме Копыркин поздравил его с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По словам посла, отрадно было наблюдать, что прошедшие 9 мая в Армении юбилейные мероприятия получили широкую народную поддержку.
"Жители республики, как старшего, так и молодого поколения, по зову сердца пришли к воинским мемориалам, чтобы почтить память 600 тысяч армян, ушедших защищать Родину, 300 тысяч из которых не вернулись домой. На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Посол подчеркнул, что особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии Министерства обороны Республики Армения, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреАрменияГерманияСССРАрцрун ОваннисянСергей КопыркинГеоргий ЖуковРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала