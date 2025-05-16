https://ria.ru/20250516/posol-2017480826.html

Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ - РИА Новости, 16.05.2025

Посол России осудил слова представителя военной академии Армении о ВОВ

Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:17:00+03:00

2025-05-16T19:17:00+03:00

2025-05-16T19:17:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

армения

германия

ссср

арцрун ованнисян

сергей копыркин

георгий жуков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922273088_0:0:2736:1540_1920x0_80_0_0_fc632198ef8cdb08f065a677b2c04dd7.jpg

ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал кощунственными слова начальника командно-штабного института военной академии Армении Арцруна Ованнисяна о Великой Отечественной войне, который в эфире местного государственного телеканала 9 мая заявил, что гитлеровская Германия планировала создать "независимую, историческую Армению". В День Победы Ованнисян в эфире общественного телевидения страны назвал мифом принятое в исторической науке мнение, что разгром немецких войск под Сталинградом предотвратил турецкое вторжение в Советскую Армению. Более того, Ованнисян заявил, что в случае дальнейшего продвижения Германии из Сталинграда на Кавказ гитлеровцы якобы собирались вторгнуться в Турцию с территории Болгарии и Армении, что, как он утверждает, предполагало "создание объединенной, исторической Армении". Более того, представитель армянской военной академии утверждал, что "войну начали Германия и СССР в статусе союзников", назвал фиктивной принятую маршалом Георгием Жуковым капитуляцию и заявил, что СССР победил благодаря помощи по ленд-лизу. Позднее общественное телевидение организовало ток-шоу с участием антироссийски настроенных политологов, которые продолжили нападки на СССР и Россию. В адресованном министру обороны Армении Сурену Папикяну письме Копыркин поздравил его с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. По словам посла, отрадно было наблюдать, что прошедшие 9 мая в Армении юбилейные мероприятия получили широкую народную поддержку. "Жители республики, как старшего, так и молодого поколения, по зову сердца пришли к воинским мемориалам, чтобы почтить память 600 тысяч армян, ушедших защищать Родину, 300 тысяч из которых не вернулись домой. На фоне глубокого уважения к празднику Победы в армянском народе широкое возмущение вызвали исторически ложные и кощунственные заявления бывшего официального представителя Министерства обороны Республики Армения Арцруни Ованнисяна с фактическим оправданием агрессии гитлеровской Германии, озвученные им в эту святую дату на главном телеканале страны", - говорится в письме, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии. Посол подчеркнул, что особенно больно было слышать такие высказывания из уст человека, возглавляющего ныне Командно-штабной институт Военной академии Министерства обороны Республики Армения, который носит имя прославленного полководца Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза, маршала Баграмяна.

https://ria.ru/20250516/armeniya-2017243260.html

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

армения

германия

ссср

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, армения, германия, ссср, арцрун ованнисян, сергей копыркин, георгий жуков, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне