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Яковенко высказался о возможном срыве переговоров Москвы и Киева в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:09 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/posol-2017341013.html
Яковенко высказался о возможном срыве переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
Яковенко высказался о возможном срыве переговоров Москвы и Киева в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Яковенко высказался о возможном срыве переговоров Москвы и Киева в Стамбуле
Срыв новых переговоров России и Украины в Стамбуле приведет к тому, что в следующий раз речь пойдет уже об условиях капитуляции, такое мнение высказал в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:09:00+03:00
2025-05-16T13:09:00+03:00
в мире
россия
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стамбул
александр яковенко
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Срыв новых переговоров России и Украины в Стамбуле приведет к тому, что в следующий раз речь пойдет уже об условиях капитуляции, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Киеву и Западу не уйти от своей ответственности за три года кровопролития, которые последовали за срывом переговоров в апреле 2022 года. Очевидно, что если переговоры будут вновь сорваны, то "Стамбул-3" будет уже о другом - об условиях капитуляции", - считает собеседник агентства. Государства НАТО и ЕС сами пострадают в случае, если переговоры не состоятся из-за европейского же интриганства, как ранее пострадали от санкционного бумеранга, добавил он. "Если Киев будет упорствовать в своей клоунаде с подменой предмета переговоров и отрабатывать повестку дня Лондона, Парижа и Берлина, не заинтересованных в окончании войны, то тем хуже для режима на Украине и ее европейских покровителей. Россия готова вести переговоры только на основе сорванных Киевом по подсказке англосаксов Стамбульских соглашений трехлетней давности и с учетом новых реалий на земле. Это - открытая позиция и у нее нет двойного дна", - отметил также Яковенко. При этом он подчеркнул ключевую важность устранения первопричин конфликта на Украине, к которым относится политика насильственной украинизации населения. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Теперь ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
https://ria.ru/20250516/peskov-2017334751.html
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в мире, россия, украина, стамбул, александр яковенко, владимир путин, дмитрий песков, нато, евросоюз, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Александр Яковенко, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Яковенко высказался о возможном срыве переговоров Москвы и Киева в Стамбуле

Посол Яковенко: "Стамбул-3" будет уже об условиях капитуляции

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАлександр Яковенко
Александр Яковенко - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Александр Яковенко. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Срыв новых переговоров России и Украины в Стамбуле приведет к тому, что в следующий раз речь пойдет уже об условиях капитуляции, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
"Киеву и Западу не уйти от своей ответственности за три года кровопролития, которые последовали за срывом переговоров в апреле 2022 года. Очевидно, что если переговоры будут вновь сорваны, то "Стамбул-3" будет уже о другом - об условиях капитуляции", - считает собеседник агентства.
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Государства НАТО и ЕС сами пострадают в случае, если переговоры не состоятся из-за европейского же интриганства, как ранее пострадали от санкционного бумеранга, добавил он.
"Если Киев будет упорствовать в своей клоунаде с подменой предмета переговоров и отрабатывать повестку дня Лондона, Парижа и Берлина, не заинтересованных в окончании войны, то тем хуже для режима на Украине и ее европейских покровителей. Россия готова вести переговоры только на основе сорванных Киевом по подсказке англосаксов Стамбульских соглашений трехлетней давности и с учетом новых реалий на земле. Это - открытая позиция и у нее нет двойного дна", - отметил также Яковенко.
При этом он подчеркнул ключевую важность устранения первопричин конфликта на Украине, к которым относится политика насильственной украинизации населения.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой состоялась встреча США, Украины и Турции. Теперь ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
16 мая, 13:00
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулАлександр ЯковенкоВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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