https://ria.ru/20250516/poshliny-2017467149.html

ЕП одобрил доппошлины ЕС на импорт сельхозпродукции и удобрений РФ

ЕП одобрил доппошлины ЕС на импорт сельхозпродукции и удобрений РФ - РИА Новости, 16.05.2025

ЕП одобрил доппошлины ЕС на импорт сельхозпродукции и удобрений РФ

Комитет по международной торговле Европарламента поддержал 15 мая предложение Еврокомиссии об увеличении импортных таможенных пошлин на широкий спектр... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:33:00+03:00

2025-05-16T18:33:00+03:00

2025-05-16T18:33:00+03:00

россия

белоруссия

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еврокомиссия

европарламент

экономика

удобрения

сельхозпродукция

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Комитет по международной торговле Европарламента поддержал 15 мая предложение Еврокомиссии об увеличении импортных таможенных пошлин на широкий спектр сельскохозяйственных товаров и некоторые виды удобрений, происходящих или экспортируемых прямо или косвенно из России и Белоруссии, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Этот шаг направлен на снижение зависимости стран ЕС от российского импорта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале Еврокомиссии, финальное голосование по нему запланировано на следующем пленарном заседании Европарламента, которое состоится 22 мая 2025 года. Новые меры затронут сельскохозяйственный импорт ЕС объемом 2,9 миллиона тонн, оцениваемый Еврокомиссией в 380 миллионов евро (по данным Евростата за 2023 год)", - говорится в сообщении.РЭЦ отмечает, что "это не первый подобный шаг со стороны ЕС". В июле 2024 года уже были установлены повышенные ввозные пошлины на некоторые виды российской сельскохозяйственной продукции, включая различные зерновые и масличные культуры, продукты их переработки, сушеный горох, нут и свекловичный жом.Согласно представленному предложению, будет введена дополнительная (сверх установленной ставки Единого таможенного тарифа) адвалорная пошлина в размере 50% на товары, такие как готовые пищевые продукты, корма, алкогольные и безалкогольные напитки, табачная продукция, белковые вещества, необработанные шкуры, а также текстильные волокна растительного и животного происхождения.Для азотных удобрений (код ТН ВЭД 3102), происходящих или экспортируемых из России, предусмотрено постепенное, в течение четырех лет, повышение таможенного тарифа. К действующей адвалорной пошлине в размере 6,5% будет добавлена специфическая составляющая, которая к 1 июля 2028 года достигнет уровня 315 евро за тонну.Для смешанных удобрений (коды ТН ВЭД 310520, 310530, 310540, 310551, 310559 и 310590) также будет постепенно установлена комбинированная пошлина, которая к 1 июля 2028 года составит 6,5% + 430 евро за тонну. В результате, как ожидается, будет достигнута тарифная защита на уровне 100% в адвалорном эквиваленте.Кроме того, до момента достижения пошлинами максимальных значений будут действовать предельные объемы импорта азотных и смешанных удобрений (суммарно). При превышении этих объемов будет применена наибольшая ставка, установленная для периода после 1 июля 2028 года. Вводимые меры в отношении минеральных удобрений затронут импорт в размере 3,6 миллиона тонн (около четверти общего импорта ЕС из стран, не входящих в союз), оцениваемый в 1,28 миллиарда евро.Получить подробную информацию о вводимых дополнительных пошлинах на российскую продукцию, ознакомиться с полным перечнем кодов ТН ВЭД и оригиналами документов можно на портале "Навигатор по барьерам и требованиям рынков", а также на цифровой платформе "Мой экспорт" Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Интерактивная информационно-аналитическая платформа "Барьеры и требования рынков" предоставляет бесплатный доступ к постоянно обновляемой базе данных, содержащей информацию о нетарифных мерах регулирования и ввозных таможенных пошлинах на зарубежных рынках. На портале также содержится информация обо всех введенных в отношении российских товаров санкционных ограничениях, включая эмбарго и установление повышенных импортных пошлин.

https://ria.ru/20250516/kitay-2017464155.html

https://ria.ru/20250516/rets-2017442008.html

https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, экономика, удобрения, сельхозпродукция, таможенные пошлины