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Дуда поручил разобраться с информацией о вмешательстве в выборы

Дуда поручил разобраться с информацией о вмешательстве в выборы - РИА Новости, 18.05.2025

Дуда поручил разобраться с информацией о вмешательстве в выборы

Президент Польши Анджей Дуда поручил Агентству внутренней безопасности (ABW) разобраться с информацией о внешнем вмешательстве в выборы президента страны,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-16T15:45:00+03:00

2025-05-16T15:45:00+03:00

2025-05-18T10:51:00+03:00

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президентские выборы в польше — 2025

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ВАРШАВА, 16 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда поручил Агентству внутренней безопасности (ABW) разобраться с информацией о внешнем вмешательстве в выборы президента страны, сообщила журналистам глава канцелярии президента Малгожата Папроцкая. "Президент Анджей Дуда поручил мне сегодня обратиться к шефу ABW с просьбой незамедлительно предоставить информацию о тревожных новостях на тему предвыборной кампании. В интересах всех нас, чтобы кампания шла законным образом", - сказала Папроцкая. Она уточнила, что в президентском дворце подозревают, что избирательная кампания проходит с серьезными правовыми нарушениями. "В публичном пространстве циркулирует очень тревожная информация о деятельности в предвыборной кампании, которые несут признаки очень серьезного несоблюдения правового порядка. По оценке президента, эти действия должны быть выяснены. Это должен быть прозрачный процесс. Это не имеет ничего общего с политическими взглядами - это интерес кандидатов на президентских выборах, но и Республики, и всех нас, чтобы президент Польши был избран прозрачно", - сказала глава президентской канцелярии. Ранее польский Центр анализа дезинформации (NASK) заявил, что выявил политическую рекламу на платформе Facebook*, которая может финансироваться из-за рубежа. При этом NASK утверждает, что зафиксировал огромные траты на политическую кампанию в Facebook*. NASK отмечает, что рекламная кампания проводилась в пользу одного из кандидатов в президенты, но не называет его. Первый тур выборов президента Польши назначен на 18 мая. Действующий глава государства Анджей Дуда не сможет принять участие в этих выборах, так как занимает пост второй раз подряд. По данным различных соцопросов именно Тшасковский имеет наибольшие шансы занять президентское кресло.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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