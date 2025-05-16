https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:45:00+03:00
2025-05-16T12:45:00+03:00
2025-05-16T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, за неделю бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР
Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР
2025-05-16T12:45
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PT1M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Вольного Поля в ДНР