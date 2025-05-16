https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html

Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР

Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025

Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР

Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:45:00+03:00

2025-05-16T12:45:00+03:00

2025-05-16T14:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, за неделю бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР 2025-05-16T12:45 true PT1M01S

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Варвара Скокшина

донецкая народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины