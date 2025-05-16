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Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
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12:45 16.05.2025 (обновлено: 14:22 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/pole-2017321894.html
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР - РИА Новости, 16.05.2025
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР
Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:45:00+03:00
2025-05-16T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.Кроме того, за неделю бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
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донецкая народная республика
донбасс
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Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР
Кадры поднятия российского флага над освобожденным Вольным Полем в ДНР
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донецкая народная республика, вооруженные силы рф, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Российские войска освободили Вольное Поле в ДНР

Минобороны сообщило об освобождении Вольного Поля в ДНР

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российские подразделения взяли под контроль село Вольное Поле в Донбассе, следует из сводки Минобороны за неделю с 10 по 16 мая.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики", — заявили в военном ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Вольное Поле в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Вольное Поле в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Вольное Поле в ДНР
Кроме того, за неделю бойцы "Востока" нанесли поражение трем механизированным, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригадам ВСУ, бригаде морской пехоты, двум бригадам теробороны и бригаде Нацгвардии Украины.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • более 1130 солдат;
  • 15 боевых бронемашин;
  • 41 автомобиль;
  • 22 артиллерийских орудия;
  • пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФДонбассВооруженные силы Украины
 
 
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