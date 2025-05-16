Рейтинг@Mail.ru
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:04 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/podolsk-2017506033.html
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе - РИА Новости, 16.05.2025
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в автосервисе в Подольске, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:04:00+03:00
2025-05-16T22:04:00+03:00
происшествия
подольск
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_adadcbd8ded84f92ca59e444ff30dfa2.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в автосервисе в Подольске, сообщает прокуратура Московской области. Ранее МЧС сообщило о пожаре в автосервисе на Промышленной улице в Подольске, информация о пострадавших не поступала. Позднее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в результате пожара были уничтожены и повреждены еще пять автомобилей, припаркованные рядом. "Следователем СУ МВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомство уточнило, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление совершивших поджог, а также ход и результаты расследования уголовного дела контролирует подольская городская прокуратура.
https://ria.ru/20250516/salavat-2017268052.html
https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html
подольск
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006801719_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_0cc61257ac9315ece35c899c78341f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе

Прокуратура возбудила уголовное дело после пожара в автосервисе в Подольске

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в автосервисе в Подольске, сообщает прокуратура Московской области.
Ранее МЧС сообщило о пожаре в автосервисе на Промышленной улице в Подольске, информация о пострадавших не поступала. Позднее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в результате пожара были уничтожены и повреждены еще пять автомобилей, припаркованные рядом.
Последствия взрыва на территории предприятия Свеча в Салавате. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Спасатели рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Салавате
16 мая, 09:15
"Следователем СУ МВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ведомство уточнило, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление совершивших поджог, а также ход и результаты расследования уголовного дела контролирует подольская городская прокуратура.
Ликвидация пожара на птицефабрике в Астрахани - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Астраханской области при пожаре погибли около 166 тысяч кур
15 мая, 11:03
 
ПроисшествияПодольскРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала