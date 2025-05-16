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В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе - РИА Новости, 16.05.2025
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе
Уголовное дело возбуждено по факту пожара в автосервисе в Подольске, сообщает прокуратура Московской области. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:04:00+03:00
2025-05-16T22:04:00+03:00
2025-05-16T22:04:00+03:00
происшествия
подольск
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту пожара в автосервисе в Подольске, сообщает прокуратура Московской области. Ранее МЧС сообщило о пожаре в автосервисе на Промышленной улице в Подольске, информация о пострадавших не поступала. Позднее пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, в результате пожара были уничтожены и повреждены еще пять автомобилей, припаркованные рядом. "Следователем СУ МВД России по городскому округу Подольск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ведомство уточнило, что в настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление совершивших поджог, а также ход и результаты расследования уголовного дела контролирует подольская городская прокуратура.
https://ria.ru/20250516/salavat-2017268052.html
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подольске возбудили дело после пожара в автосервисе
Прокуратура возбудила уголовное дело после пожара в автосервисе в Подольске