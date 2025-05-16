Рейтинг@Mail.ru
Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:21 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html
Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный
Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный - РИА Новости, 16.05.2025
Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный
Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T06:21:00+03:00
2025-05-16T06:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
европа
мария захарова
сергей лавров
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_252:0:3072:1586_1920x0_80_0_0_f5f6aae63df9b51a100d470af46dea5e.jpg
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами, рассказал РИА Новости военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей. "Служат в этом батальоне наемники американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт", - рассказал он. Также пленный добавил, что осенью 2024 года он перевозил в санчасть восемь раненых колумбийцев. "Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую", - добавил пленный. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
https://ria.ru/20250416/ukraina-2011486198.html
https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html
украина
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962101409_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_0b60deab9138412f6d72909f75068d20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, европа, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Европа, Мария Захарова, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины
Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный

Пленный Бобров: Украина обманывает иностранных наемников с выплатами

© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
Украинские наемники - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами, рассказал РИА Новости военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей.
"Служат в этом батальоне наемники американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт", - рассказал он.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Колумбийский наемник набросился на ВСУ с обвинениями
16 апреля, 02:44
Также пленный добавил, что осенью 2024 года он перевозил в санчасть восемь раненых колумбийцев. "Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую", - добавил пленный.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Сестра уничтоженного на Украине наемника обвинила Киев в безразличии
12 апреля, 03:10
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЕвропаМария ЗахароваСергей ЛавровВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала