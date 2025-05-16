https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html

Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный

Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный - РИА Новости, 16.05.2025

Украина обманывает иностранных наемников с выплатами, заявил пленный

Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T06:21:00+03:00

2025-05-16T06:21:00+03:00

2025-05-16T06:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Иностранные наемники, воюющие на стороне Украины, не хотят участвовать в боевых действиях, так как их обманывают с выплатами, рассказал РИА Новости военнопленный из 517-го отдельного батальона "Гайдамаки" территориальной обороны ВСУ Бобров Алексей. "Служат в этом батальоне наемники американцы, из Европы и колумбийцы в том же числе. За колумбийцев говорят, что хорошие воины, но на самом деле нет, это не так… любым способом они хотят уйти, поняли, что не такая война сбежать оттуда, как-нибудь отбыть контракт", - рассказал он. Также пленный добавил, что осенью 2024 года он перевозил в санчасть восемь раненых колумбийцев. "Один из колумбийцев мне пожаловался, что ему не доплачивают деньги, им обещали одну сумму, а в итоге платят другую", - добавил пленный. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20250416/ukraina-2011486198.html

https://ria.ru/20250412/ukraina-2010835688.html

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украина, россия, европа, мария захарова, сергей лавров, вооруженные силы украины