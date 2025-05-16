https://ria.ru/20250516/plennyj-2017305205.html

Украинский пленный рассказал, как прятался от беспилотников ВСУ

Украинский пленный рассказал, как прятался от беспилотников ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025

Украинский пленный рассказал, как прятался от беспилотников ВСУ

Страшная дезорганизация царит в ВСУ, нередки случаи, когда украинские дроны преследуют и забрасывают гранатами украинские войска, рассказал пленный... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:32:00+03:00

2025-05-16T11:32:00+03:00

2025-05-16T11:32:00+03:00

в мире

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1a/1854370424_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_9763ffc5a49eec01b952431fc0fb11c6.jpg

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Страшная дезорганизация царит в ВСУ, нередки случаи, когда украинские дроны преследуют и забрасывают гранатами украинские войска, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Юрий Троянов, которому пришлось прятаться от такой атаки несколько дней. В видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, Троянов рассказал, что был схвачен сотрудниками военкомата и попал в 157-ю бригаду ВСУ. По его словам, это формирование снабжается очень плохо: отсутствующие аптечки, перчатки, тактические очки, противогазы, бронежилеты, форму военнослужащим приходилось приобретать самим. На передовой украинец получил гранаты, магазины, рации и лопаты, а также задание окапываться. Его и сослуживцев попросили "не высовываться", но и не бояться дронов, так как все, что летает вокруг, украинское. "Ну все, нас туда привезли. И мы только начали с нее высадку. И сразу начали скидывать по нам. Кое-что мы с этой бронемашины, наверное, не успели даже и позабирать. Шесть человек сразу задвухсотились. Сразу. У этих пацанов, которые задвухсотились, рации были у них", - сказал Троянов. Он признался, что попавших под такую атаку охватила паника. Вдвоем с товарищем Троянов несколько раз перебегали из одного "погребка" в другой, когда понимали, что "там уже невозможно было находиться". По дороге их преследовали дроны и "сыпали, сыпали, сыпали", рассказал пленный. "Забежали мы в другой, только забежали, сразу полетела граната. Ну, повезло, что не в средину, а рядом. И туда же рядом, через две минуты, еще шарахнула так называемая "Баба-Яга". Нашли дом был, еще такой, ну, недобитый. Мы забежали туда. Там тоже начался обстрел этого дома. Потом опять прилетела эта "Баба-Яга" и уничтожила и этот дом. И забежали мы в погребок, еще один", - добавил он. В последнем из "погребков" Троянов с сослуживцем оставался на протяжении 15 дней. По прошествии этого срока военнослужащие "вылезли искать воду", но опять сразу попали под обстрел – прилетели несколько гранат, FPV-дронов и гексакоптер "Баба-Яга". "Получается, наши по нам начали, нас начали бомбить. Такая неразбериха, что по своему открывают огонь, это, наверное, неоднократно. Там какие-то проблемы со связью или ещё что-то", - рассказал военнопленный.

https://ria.ru/20241120/plennyj-1984764549.html

https://ria.ru/20250125/plennyj-1995437733.html

https://ria.ru/20250418/plennye-2011950458.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)