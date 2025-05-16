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Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами - РИА Новости, 16.05.2025
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12:16 16.05.2025 (обновлено: 13:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/platezhi-2017315155.html
Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами
Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами - РИА Новости, 16.05.2025
Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами
Министерство финансов Франции разрешило Русскому дому в Париже проведение "жизнеобеспечивающих" платежей, но операции проводятся исключительно сотрудниками... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:16:00+03:00
2025-05-16T13:57:00+03:00
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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Министерство финансов Франции разрешило Русскому дому в Париже проведение "жизнеобеспечивающих" платежей, но операции проводятся исключительно сотрудниками банка и с высокой комиссией, сообщили РИА Новости в Русском доме в Париже."Девятого апреля мы получили от Санкционного отдела министерства экономики, финансов и промышленности Франции разрешение на проведение нами жизнеобеспечивающих платежей ресурсоснабжающим организациям, возможность оплаты банковской картой и осуществление операций посредством банковских чеков исключительно внутри страны пребывания", - сообщили в Русском доме.Организация связалась с банком Société Générale, где находятся ее счета."Более месяца мы находились в ожидании фактической разблокировки счета без разъяснений банка... Единственное предложенное на сегодняшний день решение: проведение операций с помощью банковского сотрудника и с высокой комиссией за операции в ручном режиме. Это позволило погасить задолженность перед нашими контрагентами за пять с половиной месяцев", - сообщили в Русском доме, выразив надежду на "скорейшее решение технического вопроса банком для предоставления полного доступа к функциям онлайн-банка".В феврале посол России во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, заморозив его счета.
https://ria.ru/20250428/sekerina-2013766460.html
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франция, париж, алексей мешков, в мире
Франция, Париж, Алексей Мешков, В мире
Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами

Минфин Франции разрешил Русскому дому проведение жизнеобеспечивающих платежей

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРусский дом науки и культуры в Париже
Русский дом науки и культуры в Париже - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
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Русский дом науки и культуры в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Министерство финансов Франции разрешило Русскому дому в Париже проведение "жизнеобеспечивающих" платежей, но операции проводятся исключительно сотрудниками банка и с высокой комиссией, сообщили РИА Новости в Русском доме в Париже.
"Девятого апреля мы получили от Санкционного отдела министерства экономики, финансов и промышленности Франции разрешение на проведение нами жизнеобеспечивающих платежей ресурсоснабжающим организациям, возможность оплаты банковской картой и осуществление операций посредством банковских чеков исключительно внутри страны пребывания", - сообщили в Русском доме.
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Организация связалась с банком Société Générale, где находятся ее счета.
"Более месяца мы находились в ожидании фактической разблокировки счета без разъяснений банка... Единственное предложенное на сегодняшний день решение: проведение операций с помощью банковского сотрудника и с высокой комиссией за операции в ручном режиме. Это позволило погасить задолженность перед нашими контрагентами за пять с половиной месяцев", - сообщили в Русском доме, выразив надежду на "скорейшее решение технического вопроса банком для предоставления полного доступа к функциям онлайн-банка".
В феврале посол России во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, заморозив его счета.
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