https://ria.ru/20250516/platezhi-2017315155.html

Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами

Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами - РИА Новости, 16.05.2025

Франция разрешила Русскому дому в Париже оплату банковскими картами

Министерство финансов Франции разрешило Русскому дому в Париже проведение "жизнеобеспечивающих" платежей, но операции проводятся исключительно сотрудниками... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:16:00+03:00

2025-05-16T12:16:00+03:00

2025-05-16T13:57:00+03:00

франция

париж

алексей мешков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997911975_0:114:3439:2048_1920x0_80_0_0_a364f328db8ef0691cf6c1bbf16df8ee.jpg

ПАРИЖ, 16 мая – РИА Новости. Министерство финансов Франции разрешило Русскому дому в Париже проведение "жизнеобеспечивающих" платежей, но операции проводятся исключительно сотрудниками банка и с высокой комиссией, сообщили РИА Новости в Русском доме в Париже."Девятого апреля мы получили от Санкционного отдела министерства экономики, финансов и промышленности Франции разрешение на проведение нами жизнеобеспечивающих платежей ресурсоснабжающим организациям, возможность оплаты банковской картой и осуществление операций посредством банковских чеков исключительно внутри страны пребывания", - сообщили в Русском доме.Организация связалась с банком Société Générale, где находятся ее счета."Более месяца мы находились в ожидании фактической разблокировки счета без разъяснений банка... Единственное предложенное на сегодняшний день решение: проведение операций с помощью банковского сотрудника и с высокой комиссией за операции в ручном режиме. Это позволило погасить задолженность перед нашими контрагентами за пять с половиной месяцев", - сообщили в Русском доме, выразив надежду на "скорейшее решение технического вопроса банком для предоставления полного доступа к функциям онлайн-банка".В феврале посол России во Франции Алексей Мешков сообщил РИА Новости, что Франция предпринимает попытки полностью блокировать работу Русского дома в Париже, заморозив его счета.

https://ria.ru/20250428/sekerina-2013766460.html

https://ria.ru/20250417/rossotrudnichestvo-2011731935.html

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

франция, париж, алексей мешков, в мире