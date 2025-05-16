https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html

Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС

Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС - РИА Новости, 16.05.2025

Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС

Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:08:00+03:00

2025-05-16T11:08:00+03:00

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колумбия

брикс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС на своей странице в социальной сети X."Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро.Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

https://ria.ru/20250514/briks-2016932861.html

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колумбия, брикс, новый банк развития, густаво петро, шанхай, дилма руссефф, экономика, дурбан