Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС
Петро: Колумбия запускает процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС
© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС на своей странице в социальной сети X.
"Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро.
Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.