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Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС - РИА Новости, 16.05.2025
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11:08 16.05.2025 (обновлено: 14:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html
Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС
Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС - РИА Новости, 16.05.2025
Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС
Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС на своей странице в социальной сети X. РИА Новости, 16.05.2025
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колумбия
брикс
новый банк развития
густаво петро
шанхай
дилма руссефф
экономика
дурбан
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС на своей странице в социальной сети X."Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро.Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
https://ria.ru/20250514/briks-2016932861.html
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колумбия, брикс, новый банк развития, густаво петро, шанхай, дилма руссефф, экономика, дурбан
Колумбия, БРИКС, Новый банк развития, Густаво Петро, Шанхай, Дилма Руссефф, Экономика, Дурбан
Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС

Петро: Колумбия запускает процесс присоединения к Новому банку развития БРИКС

© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
Флаг Колумбии - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро объявил о запуске процесса присоединения к Новому банку развития (НБР) БРИКС на своей странице в социальной сети X.
"Мы начали процесс вступления в Новый банк развития", - сообщил Петро.
Также колумбийский лидер сообщил, что находится на переговорах с председателем Банка Дилмой Руссефф в штаб-квартире НБР в Шанхае.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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КолумбияБРИКСНовый банк развитияГуставо ПетроШанхайДилма РуссеффЭкономикаДурбан
 
 
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