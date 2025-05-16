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Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2025
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13:35 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peskov-2017354872.html
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2025
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков
Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если идёт речь о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:35:00+03:00
2025-05-16T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если идёт речь о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить". "Встреча в верхах должна быть подготовлена, и она должна быть результативной, потому что всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможной встречи с Путиным.
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россия, сша, абу-даби, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Абу-Даби, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена, заявил Песков

Песков: встречи глав стран, особенно РФ и США, должны быть хорошо подготовлены

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Встречи на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, особенно если идёт речь о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить".
"Встреча в верхах должна быть подготовлена, и она должна быть результативной, потому что всегда встрече в верхах предшествуют экспертные переговоры, консультации, длительная напряженная подготовка", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заявлении Трампа по поводу возможной встречи с Путиным.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на саммите АТЭС во Вьетнаме. 11 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Встреча Путина и Трампа необходима, заявил Песков
16 мая, 13:01
 
РоссияСШААбу-ДабиВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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