https://ria.ru/20250516/peskov-2017343827.html
Песков призвал обсуждать вопросы стратегической стабильности в Европе
Песков призвал обсуждать вопросы стратегической стабильности в Европе - РИА Новости, 16.05.2025
Песков призвал обсуждать вопросы стратегической стабильности в Европе
Вопросы, связанные со стратегической стабильностью на европейском континенте, нужно обсуждать, и как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:15:00+03:00
2025-05-16T13:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопросы, связанные со стратегической стабильностью на европейском континенте, нужно обсуждать, и как можно скорее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Все вопросы, связанные с безопасностью, с процедурой стабильности на европейском континенте, конечно же, нужно обсуждать. И делать это нужно начинать как можно скорее", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможностях возобновления работы совета Россия-НАТО. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО. Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, нато, европа, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Европа, В мире
Песков призвал обсуждать вопросы стратегической стабильности в Европе
Песков: вопросы безопасности на европейском континенте нужно обсуждать