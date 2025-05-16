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У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:03 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peskov-2017338128.html
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:03:00+03:00
2025-05-16T13:03:00+03:00
россия
стамбул
москва
дмитрий песков
в мире
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой. "Есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой (России - ред.) и центром", - сказал Песков журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, стамбул, москва, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Стамбул, Москва, Дмитрий Песков, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле

Песков: у делегации РФ в Стамбуле есть все каналы связи для обмена информацией

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкАвтомобили с участниками российской делегации у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
Автомобили с участниками российской делегации у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Автомобили с участниками российской делегации у въезда на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой.
"Есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой (России - ред.) и центром", - сказал Песков журналистам.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник: возможные договоры на переговорах в Турции могут быть под угрозой
16 мая, 12:45
 
РоссияСтамбулМоскваДмитрий ПесковВ миреПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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