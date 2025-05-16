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У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле

У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025

У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:03:00+03:00

2025-05-16T13:03:00+03:00

2025-05-16T13:03:00+03:00

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дмитрий песков

в мире

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой. "Есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой (России - ред.) и центром", - сказал Песков журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, москва, дмитрий песков, в мире, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025