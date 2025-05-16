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У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:03:00+03:00
2025-05-16T13:03:00+03:00
2025-05-16T13:03:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация в Стамбуле имеет все необходимые каналы связи для обмена информацией с Москвой. "Есть все необходимые каналы коммуникации для обмена информацией между переговорной группой (России - ред.) и центром", - сказал Песков журналистам.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Россия, Стамбул, Москва, Дмитрий Песков, В мире, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
У делегации в Стамбуле есть все каналы связи, заявили в Кремле
Песков: у делегации РФ в Стамбуле есть все каналы связи для обмена информацией