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Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
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13:00 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peskov-2017334751.html
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:00:00+03:00
2025-05-16T13:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
стамбул
политика
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает информацию в режиме онлайн. "Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", - сказал Песков журналистам. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Стамбул, Политика
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле

Песков: Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает информацию в режиме онлайн.
"Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", - сказал Песков журналистам.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник: возможные договоры на переговорах в Турции могут быть под угрозой
16 мая, 12:45
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаСтамбулПолитика
 
 
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