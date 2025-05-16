https://ria.ru/20250516/peskov-2017334751.html
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:00:00+03:00
2025-05-16T13:00:00+03:00
2025-05-16T13:00:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает информацию в режиме онлайн. "Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", - сказал Песков журналистам. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул, политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Стамбул, Политика
Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле
Песков: Путин получает всю информацию о переговорах в режиме онлайн