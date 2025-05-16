https://ria.ru/20250516/peskov-2017334751.html

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле - РИА Новости, 16.05.2025

Путин получает информацию о переговорах в режиме онлайн, сообщили в Кремле

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:00:00+03:00

2025-05-16T13:00:00+03:00

2025-05-16T13:00:00+03:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

украина

стамбул

политика

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская переговорная группа находится на постоянной связи, президент России Владимир Путин получает информацию в режиме онлайн. "Естественно, наша переговорная команда на постоянной связи, президент получает всю информацию в режиме онлайн, это постоянные доклады", - сказал Песков журналистам. О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/risk-2017321717.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул, политика