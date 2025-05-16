https://ria.ru/20250516/peskov-2017332785.html

Москва надеется, что переговоры в Стамбуле скоро начнутся, заявил Песков

Москва надеется, что переговоры в Стамбуле скоро начнутся, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2025

Москва надеется, что переговоры в Стамбуле скоро начнутся, заявил Песков

Москва надеется, что прямые переговоры России и Украины начнутся в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:57:00+03:00

2025-05-16T12:57:00+03:00

2025-05-16T12:58:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Москва надеется, что прямые переговоры России и Украины начнутся в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Естественно, сейчас все внимание приковано к тому, как развивается переговорная ситуация в Стамбуле. Мы надеемся на то, что прямые российско-украинские переговоры начнутся в ближайшее время. Пока говорить нечего, нужно дождаться того, как они пойдут", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции. В ближайшее время ожидается встреча представителей России, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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в мире, россия, украина, стамбул, дмитрий песков, владимир путин, владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025