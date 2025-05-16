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Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 16.05.2025 (обновлено: 13:00 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peskov-2017330419.html
Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования - РИА Новости, 16.05.2025
Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования
Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:54:00+03:00
2025-05-16T13:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены."Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио.Он также отметил, что их значение "трудно переоценить".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/delegatsija-2017316427.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Песков: контакты Путина и Трампа крайне важны для украинского урегулирования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены.
"Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио.
Он также отметил, что их значение "трудно переоценить".


О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Украинская делегация прибывает к месту проведения переговоров между делегациями России и Украины во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
СМИ: украинская делегация обсудит встречу Путина и Зеленского
16 мая, 12:25
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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