https://ria.ru/20250516/peskov-2017330419.html

Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования - РИА Новости, 16.05.2025

Песков оценил роль контактов Путина и Трампа для украинского урегулирования

Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:54:00+03:00

2025-05-16T12:54:00+03:00

2025-05-16T13:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Контакты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа чрезвычайно важны в контексте урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина - это единственный шанс на украинское урегулирование, но дата и место такого контакта пока не определены."Безусловно, контакты президентов Путина и Трампа чрезвычайно важны в контексте украинского урегулирования. С этим тезисом, конечно же, мы согласны", - сказал Песков журналистам, комментируя слова Рубио.Он также отметил, что их значение "трудно переоценить".О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20250516/delegatsija-2017316427.html

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украина, россия, сша, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп