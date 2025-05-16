https://ria.ru/20250516/peskov-2017329852.html

Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО

Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО - РИА Новости, 16.05.2025

Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО

Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:53:00+03:00

2025-05-16T12:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможностях возобновления работы совета Россия-НАТО.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО.Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.

https://ria.ru/20250515/zaharova-2017180870.html

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нато, россия, дмитрий песков, сша, украина