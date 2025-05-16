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Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО - РИА Новости, 16.05.2025
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12:53 16.05.2025 (обновлено: 12:57 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peskov-2017329852.html
Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО
Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО - РИА Новости, 16.05.2025
Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО
Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:53:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможностях возобновления работы совета Россия-НАТО.Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО.Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
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нато, россия, дмитрий песков, сша, украина
НАТО, Россия, Дмитрий Песков, США, Украина
Песков высказался об идеи возобновления работы Совета Россия- НАТО

Песков: конкретных предложений по возобновлению работы Совета Россия- НАТО нет

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Субстантивных предложений по возобновлению работы совета Россия-НАТО пока не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь каких-то субстантивных предложений на этот счёт не было. Насколько я понимаю, речь идёт о таких рассуждениях в средствах массовой информации", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможностях возобновления работы совета Россия-НАТО.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник передавало, что США дополнили свое предложение по урегулированию конфликта на Украине идеей возобновить работу совета Россия-НАТО.
Совет фактически прекратил свою работу в 2022 году.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова прокомментировала идею США возобновить работу Совета Россия — НАТО
15 мая, 17:59
 
НАТОРоссияДмитрий ПесковСШАУкраина
 
 
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