https://ria.ru/20250516/perm-2017403323.html
В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка
В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 16.05.2025
В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка
Дело по статье о халатности возбуждено после появления данных о нападении собак на ребенка в центре Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:54:00+03:00
2025-05-16T15:54:00+03:00
2025-05-16T15:54:00+03:00
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Дело по статье о халатности возбуждено после появления данных о нападении собак на ребенка в центре Перми, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что бездомные собаки в Ленинском районе Перми напали на 8-летнего мальчика. Уточнялось, что ребенку потребовалась помощь медиков. На опубликованном видео у многоквартирного дома в микрорайоне Разгуляй видны пятеро мальчиков, один из них машет руками подъезжающей "скорой". Вблизи по клумбе бегают две собаки. "В Перми следователи СК России возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность) по информации в СМИ о нападении собак на ребенка", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, пермь, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Пермь, Ленинский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка
СК возбудил дело после сообщений о нападении собак на ребенка в центре Перми