https://ria.ru/20250516/perm-2017403323.html

В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка

В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка - РИА Новости, 16.05.2025

В Перми возбудили дело после нападения собак на ребенка

Дело по статье о халатности возбуждено после появления данных о нападении собак на ребенка в центре Перми, сообщило СУСК РФ по региону. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:54:00+03:00

2025-05-16T15:54:00+03:00

2025-05-16T15:54:00+03:00

происшествия

россия

пермь

ленинский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 16 мая - РИА Новости. Дело по статье о халатности возбуждено после появления данных о нападении собак на ребенка в центре Перми, сообщило СУСК РФ по региону. Ранее в местных пабликах в соцсетях появилась информация, что бездомные собаки в Ленинском районе Перми напали на 8-летнего мальчика. Уточнялось, что ребенку потребовалась помощь медиков. На опубликованном видео у многоквартирного дома в микрорайоне Разгуляй видны пятеро мальчиков, один из них машет руками подъезжающей "скорой". Вблизи по клумбе бегают две собаки. "В Перми следователи СК России возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 293 УК РФ - халатность) по информации в СМИ о нападении собак на ребенка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250511/sobaki-2016273333.html

россия

пермь

ленинский район

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происшествия, россия, пермь, ленинский район, следственный комитет россии (ск рф)