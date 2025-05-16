https://ria.ru/20250516/peregovory-2017512174.html

Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины

Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025

Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-16T23:32:00+03:00

2025-05-16T23:32:00+03:00

2025-05-17T10:44:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, результатом стали варианты прекращения огня, "которые могут сработать"."Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог... Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017151081.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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