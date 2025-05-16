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Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
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23:32 16.05.2025 (обновлено: 10:44 17.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017512174.html
Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины
Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-16T23:32:00+03:00
2025-05-17T10:44:00+03:00
россия
украина
российский фонд прямых инвестиций
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
кирилл дмитриев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, результатом стали варианты прекращения огня, "которые могут сработать".&quot;Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог... Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Трампа&quot;, - написал Дмитриев в соцсети X.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017151081.html
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россия, украина, российский фонд прямых инвестиций, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, кирилл дмитриев, владимир мединский, сша, дональд трамп
Россия, Украина, Российский фонд прямых инвестиций, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Кирилл Дмитриев, Владимир Мединский, США, Дональд Трамп
Глава РФПИ оценил результаты переговоров России и Украины

Глава РФПИ Дмитриев назвал результаты переговоров России и Украины хорошими

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле, заявив, что они были бы невозможны без усилий президента США Дональда Трампа и членов его команды, результатом стали варианты прекращения огня, "которые могут сработать".
«

"Хорошие результаты первого диалога России и Украины за три года: крупнейший обмен пленных, варианты прекращения огня, которые могут сработать, понимание позиций и продолжающийся диалог... Это было бы невозможно без президента США Дональда Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса, спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, госсекретаря США Марко Рубио и других членов команды Трампа", - написал Дмитриев в соцсети X.

Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США
16 мая, 22:51
 
РоссияУкраинаРоссийский фонд прямых инвестицийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреКирилл ДмитриевВладимир МединскийСШАДональд Трамп
 
 
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