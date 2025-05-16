https://ria.ru/20250516/peregovory-2017511245.html

В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины

В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025

В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины

Россия и Украина достигли желаемых результатов на переговорах в Стамбуле, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T23:20:00+03:00

2025-05-16T23:20:00+03:00

2025-05-16T23:20:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина достигли желаемых результатов на переговорах в Стамбуле, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) добились того, чего хотели (от переговоров. — Прим. ред.), за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, <…> которая не получила того, чего хотела", — сказал он.Эксперт также отметил твердость позиции России по конфликту на Украине и приверженность условиям для его завершения, озвученным президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года и включающим демилитаризацию, денацификацию и отказ от вступления в НАТО.Накануне переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен — он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Мединский анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017488710.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дэниел дэвис