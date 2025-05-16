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В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
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23:20 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017511245.html
В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины
В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины
Россия и Украина достигли желаемых результатов на переговорах в Стамбуле, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T23:20:00+03:00
2025-05-16T23:20:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
дэниел дэвис
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина достигли желаемых результатов на переговорах в Стамбуле, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала."Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) добились того, чего хотели (от переговоров. — Прим. ред.), за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, &lt;…&gt; которая не получила того, чего хотела", — сказал он.Эксперт также отметил твердость позиции России по конфликту на Украине и приверженность условиям для его завершения, озвученным президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года и включающим демилитаризацию, денацификацию и отказ от вступления в НАТО.Накануне переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен — он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Мединский анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017488710.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дэниел дэвис
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дэниел Дэвис
В США выступили с неожиданным заявлением о переговорах России и Украины

Дэвис: Россия и Украина достигли своих целей на переговорах в Стамбуле

© Фото : МИД ТурцииПереговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : МИД Турции
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия и Украина достигли желаемых результатов на переговорах в Стамбуле, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.
"Обе стороны (Россия и Украина. — Прим. ред.) добились того, чего хотели (от переговоров. — Прим. ред.), за возможным исключением американцев, которые, как бы это иронично ни звучало, являются единственной стороной, <…> которая не получила того, чего хотела", — сказал он.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле
16 мая, 20:05
Эксперт также отметил твердость позиции России по конфликту на Украине и приверженность условиям для его завершения, озвученным президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года и включающим демилитаризацию, денацификацию и отказ от вступления в НАТО.
Накануне переговоров госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп был предельно ясен — он хочет окончания конфликта на Украине и открыт к любому механизму, который приведет к урегулированию.
В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Он это знает". В США сделали пугающее заявление о Зеленском
16 мая, 17:15
Как подчеркивал помощник президента Владимир Мединский, российские переговорщики удовлетворены результатом и рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.
Мединский анонсировал масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными с Украиной. Он также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Кроме того, украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДэниел Дэвис
 
 
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