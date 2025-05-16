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Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры - РИА Новости, 16.05.2025
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22:31 16.05.2025 (обновлено: 22:40 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017508087.html
Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры
Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры - РИА Новости, 16.05.2025
Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в пятницу с главой европейской дипломатии Каей Каллас прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:31:00+03:00
2025-05-16T22:40:00+03:00
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
кайя каллас
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в пятницу с главой европейской дипломатии Каей Каллас прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа."Фидан провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Стороны обсудили результаты прошедших в Стамбуле переговоров между российской и украинской делегациями", - сообщил источник.По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.
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в мире, стамбул, турция, россия, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, кайя каллас, хакан фидан, евросоюз
В мире, Стамбул, Турция, Россия, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Кайя Каллас, Хакан Фидан, Евросоюз
Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры

Глава МИД Турции обсудил с главой европейской дипломатии переговоры РФ и Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в пятницу с главой европейской дипломатии Каей Каллас прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве.
Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа.
«
"Фидан провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Стороны обсудили результаты прошедших в Стамбуле переговоров между российской и украинской делегациями", - сообщил источник.
По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.
Переговоры с участием делегаций России, Украины и Турции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Результатом удовлетворены". О чем договорились Россия и Украина в Стамбуле
16 мая, 16:57
 
В миреСтамбулТурцияРоссияПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Кайя КалласХакан ФиданЕвросоюз
 
 
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