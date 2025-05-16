https://ria.ru/20250516/peregovory-2017508087.html

Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры

Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры - РИА Новости, 16.05.2025

Фидан обсудил с Каллас прошедшие в Стамбуле российско-украинские переговоры

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в пятницу с главой европейской дипломатии Каей Каллас прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:31:00+03:00

2025-05-16T22:31:00+03:00

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил в пятницу с главой европейской дипломатии Каей Каллас прошедшие в Стамбуле переговоры РФ и Украины, сообщил РИА Новости источник в турецком министерстве.Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана прошли в Стамбуле в пятницу, они шли почти два часа."Фидан провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Стороны обсудили результаты прошедших в Стамбуле переговоров между российской и украинской делегациями", - сообщил источник.По итогам раунда стороны договорились об обмене пленными 1000 на 1000 и предложениями по прекращению огня. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.

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Наталья Макарова

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