Рейтинг@Mail.ru
Американские эксперты оценили переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 16.05.2025 (обновлено: 22:10 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017506226.html
Американские эксперты оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
Американские эксперты оценили переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Американские эксперты оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле является важным шагом к мирному решению конфликта, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:09:00+03:00
2025-05-16T22:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
эрл расмуссен
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380676_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_79141547c80918595d6e774769a18e81.jpg
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле является важным шагом к мирному решению конфликта, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты. "Есть некоторые положительные новости. Сам факт встречи является важным шагом", - сказал в комментарии РИА Новости вице-президент вашингтонского Евразия-Центра, американский подполковник в отставке Эрл Расмуссен. Он приветствовал соглашение двух сторон об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", отметив, что "это тоже очень хорошая новость". Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в свою очередь назвал "хорошим" факт того, что стороны провели переговоры. "Похоже, что главным соглашением в Стамбуле является обмен пленными, но не прекращение огня", – добавил он, предположив, что стороны пока что далеки друг от друга в части долгосрочного урегулирования и окончательного прекращения конфликта. Бывший американский дипломат Джим Джатрас, работавший в советском отделе госдепартамента США в 1980-е годы, призвал Россию не строить иллюзий о том, что переговоры с Киевом приведут к миру. "Теперь очевидно, что от Запада невозможно ожидать действительно мирного соглашения. В принципе, (президент США Дональд) Трамп может прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее прекратить войну. Но неясно, может ли он принудить американский правительственный аппарат к этому", - сказал Джатрас. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
https://ria.ru/20250515/peregovory-2017218465.html
https://ria.ru/20250515/peregovory-2016937314.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017493318.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017488710.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017380676_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_6cad2cde0b3678d016fd72a2ba82d355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, эрл расмуссен, владимир путин, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Эрл Расмуссен, Владимир Путин, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Американские эксперты оценили переговоры России и Украины в Стамбуле

Расмуссен назвал переговоры России и Украины в Стамбуле важным шагом вперед

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле является важным шагом к мирному решению конфликта, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
"Есть некоторые положительные новости. Сам факт встречи является важным шагом", - сказал в комментарии РИА Новости вице-президент вашингтонского Евразия-Центра, американский подполковник в отставке Эрл Расмуссен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Переговоры в Стамбуле сумели удивить
15 мая, 21:11
Он приветствовал соглашение двух сторон об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", отметив, что "это тоже очень хорошая новость".
Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в свою очередь назвал "хорошим" факт того, что стороны провели переговоры.
"Похоже, что главным соглашением в Стамбуле является обмен пленными, но не прекращение огня", – добавил он, предположив, что стороны пока что далеки друг от друга в части долгосрочного урегулирования и окончательного прекращения конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Итоги переговоров в Стамбуле уже известны
15 мая, 08:00
Бывший американский дипломат Джим Джатрас, работавший в советском отделе госдепартамента США в 1980-е годы, призвал Россию не строить иллюзий о том, что переговоры с Киевом приведут к миру.
"Теперь очевидно, что от Запада невозможно ожидать действительно мирного соглашения. В принципе, (президент США Дональд) Трамп может прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее прекратить войну. Но неясно, может ли он принудить американский правительственный аппарат к этому", - сказал Джатрас.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле стали победой для Путина, пишут СМИ
16 мая, 20:33
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле
16 мая, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийЭрл РасмуссенВладимир ПутинПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала