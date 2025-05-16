Американские эксперты оценили переговоры России и Украины в Стамбуле
Расмуссен назвал переговоры России и Украины в Стамбуле важным шагом вперед
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
Участники делегации России во время переговоров с делегацией Украины в Стамбуле
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ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле является важным шагом к мирному решению конфликта, считают опрошенные РИА Новости американские эксперты.
"Есть некоторые положительные новости. Сам факт встречи является важным шагом", - сказал в комментарии РИА Новости вице-президент вашингтонского Евразия-Центра, американский подполковник в отставке Эрл Расмуссен.
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Он приветствовал соглашение двух сторон об обмене военнопленными в формате "1000 на 1000", отметив, что "это тоже очень хорошая новость".
Главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров в свою очередь назвал "хорошим" факт того, что стороны провели переговоры.
"Похоже, что главным соглашением в Стамбуле является обмен пленными, но не прекращение огня", – добавил он, предположив, что стороны пока что далеки друг от друга в части долгосрочного урегулирования и окончательного прекращения конфликта.
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"Теперь очевидно, что от Запада невозможно ожидать действительно мирного соглашения. В принципе, (президент США Дональд) Трамп может прекратить помощь Украине, чтобы заставить ее прекратить войну. Но неясно, может ли он принудить американский правительственный аппарат к этому", - сказал Джатрас.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.