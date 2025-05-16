https://ria.ru/20250516/peregovory-2017502746.html

На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров в Стамбуле

На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025

На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров в Стамбуле

Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может стать поворотным моментом для конфликта на Украине, пишет L'AntiDiplomatico. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:30:00+03:00

2025-05-16T21:30:00+03:00

2025-05-16T21:30:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским может стать поворотным моментом для конфликта на Украине, пишет L'AntiDiplomatico."Пока Москва и Киев работают над предложениями по перемирию, большое внимание приковано к организации возможной встречи между Путиным и Зеленским. Информация об этом еще не подтверждена, но в случае проведения эта встреча станет поворотным моментом", — говорится в публикации.Издание также отметило, что договоренность об обмене пленными представляет собой ощутимый результат нового этапа диалога между Россией и Украиной.Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению.В Стамбуле 16 мая состоялась встреча представителей России и Украины. Она продлились почти два часа. Это были первые за три года прямые переговоры между двумя странами. Изначально они должны были состояться в четверг, но Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером. При этом российские представители с самого утра находились в Стамбуле.Как подчеркивал Мединский, российские переговорщики рассматривают эту встречу как продолжение мирного процесса, прерванного в 2022 году. Его цель заключается в установлении долгосрочного мира и устранении причин конфликта на Украине.Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017488710.html

https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017442232.html

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